Cuatro bufetes bajo investigación por demandas contra el Estado

El Ministerio Público investiga a empleados que dejaron vencer plazos en demandas contra el Estado de forma dolosa

El abogado Dagoberto Aspra Iglesias es el procurador general.

Tegucigalpa, Honduras

El procurador general Dagoberto Aspra informó que han sido identificadas cuatro firmas legales que figuran de manera recurrente en la mayoría de las demandas presentadas contra el Estado, procesos que, según dijo, han provocado un fuerte impacto en las finanzas públicas.

“Nos han informado fuentes del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, han identificado cuatro firmas legales que están mayoritariamente presentes en los procesos que han llevado a este golpe fuerte en las finanzas del Estado”, declaró.

El funcionario confirmó que el MP mantiene abiertas investigaciones sobre un supuesto mecanismo atípico utilizado por estos bufetes en las demandas contra el Estado, con la expectativa de que los casos puedan judicializarse.

Aspra señaló que estas firmas habrían actuado en contubernio con algunos operadores de justicia, miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y representantes del Estado.

Añadió que su presencia en este tipo de procesos no es reciente, sino que han evolucionado y expandido sus operaciones en varias jurisdicciones, coincidiendo con el incremento exponencial de demandas en los últimos cuatro años.

Aspra confirmó, además, que cuatro empleados de la PGR están bajo investigación del Ministerio Público por presuntamente haber actuado de manera dolosa al dejar vencer términos procesales, lo que habría afectado la defensa del Estado en algunos casos.

