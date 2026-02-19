Cuatro bufetes bajo investigación por demandas contra el Estado

Tegucigalpa, Honduras

El procurador general Dagoberto Aspra informó que han sido identificadas cuatro firmas legales que figuran de manera recurrente en la mayoría de las demandas presentadas contra el Estado, procesos que, según dijo, han provocado un fuerte impacto en las finanzas públicas.

“Nos han informado fuentes del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, han identificado cuatro firmas legales que están mayoritariamente presentes en los procesos que han llevado a este golpe fuerte en las finanzas del Estado”, declaró.

El funcionario confirmó que el MP mantiene abiertas investigaciones sobre un supuesto mecanismo atípico utilizado por estos bufetes en las demandas contra el Estado, con la expectativa de que los casos puedan judicializarse.