Cruce de acusaciones entre ex y nuevo procurador general

Tegucigalpa.

Un nuevo cruce de señalamientos surgió en torno a la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que el exprocurador Manuel Díaz Galeas respondiera a las declaraciones de su sucesor, Dagoberto Aspra, sobre un contrato por 310 mil dólares con un bufete de abogados en Estados Unidos, cuyo pago se habría realizado de forma anticipada con fondos de la institución.

Según Aspra, la demanda vinculada a ese proceso no apunta contra el Estado de Honduras, sino contra exfuncionarios de manera personal, entre ellos Díaz Galeas, el fiscal general y otros integrantes del Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.