Exministra Carla Paredes evita referirse a su nombramiento de L105,000

“No hubo nombramientos al margen de la ley” y “en ningún momento se actuó desconociendo disposiciones generales ni violentando normas presupuestarias ni las reglas aplicables a los nombramientos del recurso humano”, expresó la exfuncionaria en el comunicado.

La exministra de Salud, Carla Paredes, evitó pronunciarse sobre su nombramiento en el hospital San Lorenzo, en Valle , ocurrido cuatro meses antes de su renuncia —un caso destapado por LA PRENSA Premium —, en un comunicado público en el que defendió la asignación de plazas durante su administración.

En el escrito, Paredes no hizo referencia a su situación personal: la asignación de una plaza como médico general de guardia en el hospital San Lorenzo, Valle, con un salario de 105,000 lempiras, con la autorización de su exviceministra Nerza Paz , quien a su vez recibió de Paredes un nombramiento interino por seis meses, según documentos en poder de LA PRENSA Premium.

Los cargos otorgados entre 2024 y 2025 —aunque existe constancia de que se firmaron nombramientos y ascensos en enero de 2026—, “se derivaron del mismo marco excepcional que ordenó la regularización laboral y que emana de las disposiciones generales del Presupuesto 2024 ”, establecido mediante decreto, señaló la exministra.

Paredes insistió en que “los nombramientos efectuados se realizaron dentro del marco establecido y con el debido respaldo administrativo”.

El nombramiento fue firmado el 9 de septiembre de 2025, emitido por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y autorizado por la Administración Nacional de Servicio Civil. Este medio intentó contactar anteriormente a Paredes para referirse al caso, pero nunca se obtuvo una respuesta.

A LA OPINIÓN PUBLICA Y AL GREMIO MÉDICO EN PARTICULAR

Sobre el proceso de nombramientos médicos en la Secretaría de Salud (2022–2025) y el respeto al marco legal.

Ante versiones que buscan generar incertidumbre en la opinión pública y especialmente, en el gremio médico y el personal sanitario de la Secretaría de Salud de Honduras, hacemos las siguientes aclaraciones con base en el procedimiento administrativo aplicado:

1. No hubo nombramientos al margen de la ley. En ningún momento se actuó desconociendo disposiciones generales, ni violentando normas de presupuesto, ni las reglas aplicables a los nombramientos del recurso humano. Los nombramientos efectuados se realizaron dentro del marco establecido y con el debido respaldo administrativo.

2. Las plazas otorgadas en 2024–2025 se derivaron del mismo marco excepcional que ordenó regularización laboral y que emana de las disposiciones generales del presupuesto del 2024. Las plazas concedidas en ese período se enmarcaron en el decreto y las disposiciones presupuestarias que establecían criterios generales de regularización para personal con más de 200 días laborando, sin importar el área de asignación, a fin de que pudiera pasar a permanencia o, de no corresponder, se aplicaran las decisiones administrativas pertinentes.

3. En el caso de los médicos, se respetó el requisito de concurso y además se aplicó un mecanismo de autorización avalado por el gremio. Reconociendo que el estatuto y la normativa del sector exigen concurso, se habilitó un procedimiento con el visto bueno de la Junta Directiva del Colegio Médico, que permitió que los médicos que cumplían los requisitos —incluyendo el tiempo de servicio establecido— pudieran ser nombrados sin distingo del tipo de plaza o modalidad previa, siempre bajo verificación y validación institucional.

4. El procedimiento no fue exclusivo para médicos: aplicó a distintos gremios y asociaciones.

La regularización se ejecutó para diversos grupos ocupacionales. En los casos en que los marcos gremiales o colegiados correspondían, se habilitaron autorizaciones expresas de estos, para ordenar el proceso: ya fuera asignando plazas disponibles o formalizando la situación de quienes estaban por contrato y cumplían los requisitos, asegurando trazabilidad y sustento administrativo.5. En el Hospital Escuela se siguió el mismo procedimiento.

El proceso también se ejecutó en el Hospital Escuela bajo el esquema señalado, procurando consistencia, control y apego a lo normado.

6. Se actuó con respeto estricto a la ley y con control de legalidad. Todo trámite de nombramiento pasa por instancias competentes como Servicio Civil y los circuitos administrativos correspondientes. Si alguna entidad considera que debe revisarse algún expediente, estamos a favor de que se investigue con seriedad; no existe nada que ocultar, y lo correcto es evaluar con criterios técnicos, no con campañas de desinformación mal intencionadas y direccionadas.

7. Llamado al Colegio Médico de Honduras. Exhortamos al Colegio Médico a asumir una posición clara, genuina y pública en defensa del gremio al que representa, ante señales preocupantes de intentos de desestabilización que podrían buscar fragmentar la representación médica o promover estructuras paralelas que debiliten la defensa colectiva de los derechos laborales.

De igual forma, exhortamos a todos los médicos que fueron nombrados en la gestión de la Presidenta Xiomara Castro, a defender su derecho a tener estabilidad laboral y un trabajo digno.

Reiteramos que el procedimiento aplicado por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro se orientó a ordenar y regularizar conforme a derecho, evitando discrecionalidades y garantizando que cada caso tuviera soporte administrativo.

Cualquier debate debe centrarse en hechos verificables y no en narrativas destinadas a desviar la atención sobre el proceso de privatización de la salud que ha iniciado el gobierno actual, o a confrontar al personal sanitario, olvidando incluso que el gobierno de la narco dictadura, nombro más de 10,000 personas en el último mes y día de su gobierno sin sustento legal o administrativo, el cual el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro honro, en apegoa los derechos y dignidad de los trabajadores afectados.

Si van a investigar, que investiguen, pero no de un gobierno, que sesga todo propósito, hacerlo, pero de los últimos 10 años a ver a como nos toca.