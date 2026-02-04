¿Cuándo comparecerá Isis Cuéllar en audiencia de declaración de imputado?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Poder Judicial informó que la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar Erazo, comparecerá el jueves en audiencia de declaración de imputado por las acusaciones de fraude en su contra en el sonado caso de presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). "El juez de letras designado que conoce el proceso penal para los acusados de 67 delitos de fraude en perjuicio de las arcas nacionales y Sedesol, agendó la audiencia de declaración de imputado para la diputada Isis Cuéllar, Jennifer Martínez y José Manuel Cerrato para el jueves 5 de febrero a las 9:00 am", detalló la CSJ.

Asimismo, las autoridades judiciales añadieron que la congresista y los otros dos imputados solicitaron presentarse de manera voluntaria ante el juez competente.

Arresto domiciliario para cinco acusados en el caso Sedesol

Ayer por la noche, un juez natural dictó arresto domiciliario con vigilancia policial para el exministro José Carlos Cardona y cuatro personas más acusadas de fraude en el marco de la investigación por presunto desvío de fondos en Sedesol. Los acusados que comparecieron ayer en la audiencia de declaración de imputado son el exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, y otros funcionarios y empleados de la institución, como Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Para estos cinco acusados, el juez fijó la audiencia inicial para el próximo viernes 6 de febrero a las 9:00 am. En total son 12 los imputados en el caso Sedesol, incluyendo a Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Mirza Nohelia Sánchez y Eliud Reiniery Aguilar Pineda; quienes tienen orden de captura vigente.

Más de seis millones desviados de Sedesol, según el MP