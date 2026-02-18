Guía práctica: así puede sacarle provecho a las amnistías vigentes este 2026

AMNISTÍA MUNICIPAL: La medida cubre todos los tributos, tasas y contribuciones municipales, incluyendo impuestos como bienes inmuebles, industria y comercio, tasas por servicios municipales, permisos y otras cargas locales. También pueden acogerse personas naturales o jurídicas que ya tengan planes de pago, quienes podrán cancelar el capital adeudado libre de sanciones durante el período de la amnistía, mientras que las alcaldías podrán extender los convenios de pago más allá de la vigencia del decreto.
Qué cubre: Impuestos municipales, tasas y contribuciones así como multas, recargos e interesesA quién beneficia: Personas naturales y empresas, incluso a quienes ya tienen planes de pagoCómo aprovecharla: (1) Ir a la alcaldía correspondiente. (2) Consultar la deuda acumulada hasta el 31 de diciembre de 2025. (3) Pagar el capital sin multas ni recargos durante la vigencia. (4) También se amplía por 30 días el descuento de “pronto pago”. A partir del lunes 23 de febrero la municipalidad aplicará los descuentos.
AMNISTÍA ENERGÉTICA: Aprobada en el Decreto Legislativo 7-2026 permite a los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) ponerse al día con sus deudas sin pagar multas, recargos ni intereses acumulados hasta el 31 de diciembre de 2025. El beneficio tiene una vigencia de tres meses desde la entrada en vigor del decreto y aplica tanto a personas naturales como jurídicas que mantengan obligaciones pendientes por el servicio eléctrico.
Qué cubre: Deudas de energía eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2025. Además se eliminan multas, recargos e intereses.Cómo aprovecharla: (1) Ir a una oficina de la Enee. (2) Solicitar el saldo actualizado. (3) Pagar la deuda o firmar un convenio de pago
AMNISTÍA VEHICULAR: Contemplada en el Decreto Legislativo 7-2026 concede, por un período de tres meses desde la vigencia del decreto, el beneficio de pagar obligaciones pendientes relacionadas con vehículos sin multas ni sanciones. Aplica a contribuyentes en mora del período fiscal 2025 o años anteriores ante el Instituto de la Propiedad (IP), en lo relativo a automotores, motocicletas o similares inscritos en el Registro de la Propiedad Vehicular.
Qué cubre: Matrícula de vehículos y motos, así como tasas registrales y viales municipales.Cómo aprovecharla: Ir al Instituto de la Propiedad y pagar matrícula 2025 o años anteriores. Cancelar sin multas ni sanciones.
AMNISTÍA PARA NACIONALIZAR VEHÍCULOS: El Decreto Legislativo 7-2026 autoriza, de manera excepcional y por un período de tres años contados a partir de su vigencia, la importación, nacionalización y registro de vehículos con o sin placas de otros países, sin importar su origen o año de fabricación. La disposición flexibiliza las restricciones establecidas en la normativa fiscal vigente y permite que el trámite se realice en cualquier aduana del país.
Qué permite: Importar y registrar vehículos sin importar año de fabricación.
Costo especial: Vehículos 2010 o anteriores: pago único de L10,000 (incluye matrícula 2026).
Vigencia: Hasta por 3 años
AMNISTÍA HONDUTEL: Permite a personas naturales, empresas e instituciones públicas cancelar deudas por servicios telefónicos sin pagar multas, recargos ni intereses acumulados. El beneficio estará vigente por tres meses desde la entrada en vigor del decreto y también autoriza la suscripción de convenios de pago bajo las condiciones que determine la empresa, así como procesos de compensación en el caso de entidades del Estado.
Qué cubre: Deudas por servicios telefónicos.Beneficios: Pago sin multas ni intereses. Posibilidad de convenios de pago.
AMNISTÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO : Permite a los usuarios ponerse al día con deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025 sin pagar multas, recargos ni intereses. El beneficio, vigente por tres meses desde la entrada en vigor del decreto, aplica a obligaciones con cualquier proveedor del servicio, ya sea estatal, municipal, juntas de agua, patronatos o empresas concesionarias, y permite cancelar el capital adeudado o suscribir convenios de pago bajo las condiciones que se establezcan.
Qué cubre: Deudas de agua con: Sanaa, Juntas de agua, alcaldías y empresas concesionarias
Cómo aprovecharla: Consultar saldo, pagar capital sin multas ni recargos. O firmar convenio de pago.
AMNISTÍA TRIBUTARIA GENERAL: Concede, por un período de cuatro meses desde su entrada en vigor, el beneficio de regularizar obligaciones fiscales pendientes hasta el 31 de diciembre de 2025 sin pagar multas, recargos ni intereses. La medida abarca, entre otros, el Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre Ventas, aportación solidaria, Impuesto al Activo Neto y retenciones, con el objetivo de facilitar el cumplimiento voluntario y reducir la mora tributaria acumulada.
Qué cubre:Obligaciones hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo: Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre ventas, Aportación solidaria, Activo neto, Retenciones
Beneficio: Pago sin multas, recargos ni intereses. Vigencia: 4 meses.
AMNISTÍA MIGRATORIA (PARA EXTRANJEROS): Consiste en la suspensión temporal de sanciones administrativas por ingreso al país por puntos fronterizos no habilitados. El beneficio aplica a personas migrantes extranjeras o integrantes de flujos mixtos en condición de vulnerabilidad que se encuentren o transiten por Honduras en situación irregular, siempre que no representen una amenaza para la seguridad nacional o el orden público. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y exige que los beneficiarios se presenten ante el Instituto Nacional de Migración para su registro biométrico, verificación de identidad y emisión del permiso de tránsito correspondiente.
Qué hace: Suspende multas por ingreso irregular al país.
Condición: Deben presentarse al Instituto Nacional de Migración. Registro biométrico y permiso de tránsito.
Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2026
AMNISTÍA DE MULTAS MIGRATORIAS Qué cubre: Multas migratorias a nacionales o extranjeros.
Beneficio: Exoneración total de sanciones administrativas.
En términos simples, las personas interesadas en aprovechar las amnistías deben primero revisar si tienen deudas pendientes con instituciones como la alcaldía, la Enee, el Instituto de la Propiedad por vehículos, el SAR, los servicios de agua o Hondutel. Luego, deben acudir a la entidad correspondiente para solicitar el saldo actualizado de su obligación y, finalmente, cancelar el capital adeudado sin multas ni recargos dentro del plazo establecido, antes de que venza la amnistía.