Migración habilitará emisión de pasaportes en tres aeropuertos de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció la habilitación de nuevas oficinas para la emisión de pasaportes en tres aeropuertos internacionales de Honduras, como parte de las medidas orientadas a agilizar los servicios migratorios y mejorar la atención a los viajeros. El director ejecutivo del INM, Carlos Cordero, informó que en los próximos días comenzarán a operar delegaciones en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, el Aeropuerto Internacional de Palmerola y el Aeropuerto Toncontín.

Según explicó el funcionario, estas nuevas sedes se sumarán a las oficinas principales donde actualmente se tramita la emisión del documento de viaje, ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Asimismo, detalló que en otras oficinas regionales del país —entre ellas Choluteca, Gracias, Comayagua, Trujillo, El Progreso, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Roatán y Juticalpa— únicamente se continuará realizando la captura de datos biométricos de los ciudadanos, proceso previo a la entrega del pasaporte. De acuerdo con el plan institucional, las nuevas oficinas aeroportuarias ofrecerán horarios extendidos de atención, que podrían prolongarse hasta las 7:00 de la noche en los días previamente establecidos, con el objetivo de facilitar los trámites a los usuarios. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Control de menores

Como parte de las acciones inmediatas impulsadas por la actual administración, también se habilitará un punto de atención para el Control de Menores de 21 años en el Aeropuerto Toncontín. “Para Semana Santa vamos a habilitar un counters (punto de atención de pasajeros) en el Aeropuerto Toncontín. Estamos en pláticas con el operador de esta terminal aérea para hacer el Control de Menores de 21 años, que estén próximos a viajar por la vía aérea, terrestre o marítima”, explicó Cordero. La iniciativa busca reducir tiempos de espera y optimizar los procesos migratorios para quienes deban cumplir este requisito antes de salir del país por cualquiera de los puntos de control habilitados.