Xiomara Castro se pronuncia tras la captura de Maduro y su esposa: “Condenamos esta barbarie”

Tegucigalpa

A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), la mandataria hondureña afirmó que estos hechos constituyen una grave afrenta a la soberanía y a la independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe . Asimismo, sostuvo que se trata de un “desconocimiento absoluto” del derecho internacional y una “derrota moral” de la Carta de las Naciones Unidas.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro , denunció este sábado lo que calificó como una “agresión militar” de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela , y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

“Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela, y con el presidente Nicolás Maduro y su esposa”; también advirtió sobre lo que considera un intento de retorno del “colonialismo imperial” en la región. En ese sentido, recordó que Honduras ha sido víctima de injerencia extranjera.

En su pronunciamiento, la presidenta hondureña señaló directamente al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de haber amenazado al pueblo hondureño durante el proceso electoral y de respaldar un presunto fraude electoral, lo que —afirmó— puso en riesgo la ya frágil democracia del país centroamericano.

Hoy, el presidente Donald Trump dijo que su país llevó a cabo un ataque a gran escala contra Venezuela, en una operación que —según sus declaraciones— resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron sacados del país por vía aérea.