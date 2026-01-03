Capturado y sacado por aire, esto se sabe de Maduro y su familia tras ataque de EE UU

Venezuela

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de lo que pueda pasar con el presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario Donald Trump informara de que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados “por aire del país” gracias a un ataque estadounidense. ”Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (...), Nicolás Maduro, y de su esposa (...), Cilia Flores. Yo responsabilizo de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente”, dijo Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país, entre ellas Caracas. A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los “actos de agresión” de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.