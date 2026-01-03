Trump ordena ataques a Venezuela; se reportan bombardeos en Caracas y otras ciudades

Caracas, Venezuela

Los primeros informes, difundidos por usuarios y fuentes no oficiales, señalan bombardeos aéreos contra la base militar de Fuerte Tiuna, la principal instalación castrense de Caracas, ubicada al sur de la ciudad, que habría quedado sin suministro eléctrico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la noche de este viernes atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos blancos militares, en una escalada de su campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración estadounidense a la cadena CBS News.

Durante los primeros minutos tras las explosiones, se observó a lo lejos un incendio de grandes proporciones, seguido por una extensa nube de humo gris.

Así fue el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Poco antes de las 2:00 de la madrugada, el estruendo de varias explosiones despertó a habitantes de Caracas, en escenas descritas por testigos como un trueno prolongado sobre la ciudad.

De manera casi simultánea, comenzaron a circular en redes sociales reportes sobre aviones sobrevolando de forma constante, destellos en el cielo y columnas de humo visibles desde distintos puntos de la capital.

Asimismo, se reportaron ataques contra la base aérea de La Carlota y otras instalaciones militares en Caracas, entre ellas el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez.

También se mencionan acciones en Maracay y La Guaira, así como en el aeropuerto de Higuerote, en el litoral central. En videos difundidos en redes sociales se aprecia el sobrevuelo de helicópteros sobre distintos sectores de la ciudad.