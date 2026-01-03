Mel Zelaya: "Condenamos ataque contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana"

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, condenó este viernes lo que calificó como un “salvaje ataque del imperio norteamericano” contra Venezuela y expresó su respaldo al pueblo venezolano y a la llamada Revolución Bolivariana.
“Condenamos con absoluta firmeza el salvaje ataque del imperio norteamericano contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana”, afirmó Zelaya Rosales en un pronunciamiento público hecho a través de su red social X.
El exmandatario sostuvo que, pese a las acciones militares, las sanciones y los conflictos armados, “los imperialistas jamás podrán asesinar la historia, la dignidad ni la voluntad soberana de los pueblos de América Latina y el Caribe”.
¿Qué dice Mel Zelaya sobre ataques a Venezuela?
Las declaraciones de Zelaya Rosales se suman a las reacciones de líderes y dirigentes de la región tras los reportes de ataques contra instalaciones en Venezuela.