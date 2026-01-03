  1. Inicio
  2. · Honduras

Mel Zelaya: "Condenamos ataque contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana"

Manuel Zelaya condenó los bombardeos de Estados Unidos y expresó su apoyo "al pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana"

Mel Zelaya: Condenamos ataque contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana

Manuel Zelaya y Nicolás Maduro en una reunión que realizaron en enero del 2025.

 Foto archivo
Tegucigalpa. Honduras

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, condenó este viernes lo que calificó como un “salvaje ataque del imperio norteamericano” contra Venezuela y expresó su respaldo al pueblo venezolano y a la llamada Revolución Bolivariana.

“Condenamos con absoluta firmeza el salvaje ataque del imperio norteamericano contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana”, afirmó Zelaya Rosales en un pronunciamiento público hecho a través de su red social X.

Sectores rechazan amenazas del Congreso contra la declaratoria de elecciones

El exmandatario sostuvo que, pese a las acciones militares, las sanciones y los conflictos armados, “los imperialistas jamás podrán asesinar la historia, la dignidad ni la voluntad soberana de los pueblos de América Latina y el Caribe”.

¿Qué dice Mel Zelaya sobre ataques a Venezuela?

Las declaraciones de Zelaya Rosales se suman a las reacciones de líderes y dirigentes de la región tras los reportes de ataques contra instalaciones en Venezuela.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias