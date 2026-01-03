Trump: Vamos a gobernar Venezuela hasta que podamos tener una transición segura

Estados Unidos

Según Trump, las fuerzas militares venezolanas fueron rápidamente neutralizadas en una acción que describió como “oscura y letal”, y que culminó con la detención de Maduro y su traslado para enfrentar a la justicia estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó en conferencia de prensa que la operación para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro fue ejecutada con éxito por fuerzas estadounidenses durante la noche, y aseguró que “ninguna otra nación” habría podido lograr un resultado similar.

Trump dijo que la operación se realizó con una coordinación precisa y que las fuerzas en el terreno “sabían que Estados Unidos venía y estaban preparadas”, aunque fueron incapacitados en cuestión de minutos.

El mandatario destacó que no hubo bajas entre las tropas estadounidenses ni pérdida de equipo militar, y calificó la misión como “increíble”. Asimismo, afirmó que Estados Unidos asumirá el control del país “hasta que haya una transición segura”, reiterando que su objetivo es promover “paz, libertad y justicia para el pueblo venezolano”.

Asimismo, expresó que la industria petrolera venezolana se encontraba en “estado de desastre” y que el país ya no era capaz de producir los niveles de crudo que había alcanzado en el pasado. En ese sentido, aseguró que compañías estadounidenses ingresarán a Venezuela para reactivar el sector energético y generar ingresos para el país.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“La industria venezolana fue construida con apoyo de empresas estadounidenses; el régimen socialista nos la robó. Es el robo más grande de nuestra historia. Nunca nos sacarán de nuestro propio hemisferio. Venezuela se estaba convirtiendo en anfitriona de adversarios en nuestra región, pero eso se acabó”, dijo Trump.

Trump advirtió además que Estados Unidos está preparado para lanzar “un segundo ataque mucho más grande” si considera que es necesario, subrayando que su Gobierno está listo para actuar con mayor contundencia en caso de que la situación lo requiera.

“Vamos a alegrar a los muchos venezolanos que están en Estados Unidos; ya no van a sufrir más. Maduro era el responsable de una red de narcotráfico hacia Estados Unidos y dirigía el llamado Cartel de los Soles.