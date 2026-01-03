  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump sobre Maduro: “Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura”

El presidente Trump afirmó que evaluará la posibilidad de respaldar a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado como figura central de una eventual transición política en Venezuela.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 09:44 -
  • Agencia EFE
Trump sobre Maduro: “Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura”

Fotografía de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE
Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que tendría que “analizar” si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela tras la captura del actual mandatario del país suramericano, Nicolás Maduro.

Preguntado en una entrevista con la cadena Fox News sobre si apoyaría a Machado para que asuma el poder en Venezuela después de que fuerzas especiales estadounidenses sacaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Caracas, Trump respondió: “Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo”.

”(En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza”, insistió el republicano, que acusa al venezolano de liderar una red de narcotráfico. Trump insistió en que Maduro —a quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo de Venezuela— tuvo unas “elecciones amañadas” en 2024, por lo que la “gente no siente ningún aprecio por él”.

”Tenía muy pocas lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo”, agregó el presidente estadounidense.

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Quién es Cilia Flores, la abogada que se convirtió en pilar del poder chavista

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció este sábado que se desconoce el paradero del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, y pidió una prueba de vida a EE.UU., después de que Trump confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos para responder ante la Justicia estadounidense. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias