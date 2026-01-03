  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump revela detalles impactantes de la captura de Maduro y su esposa

Trump ha asegurado que Maduro y Flores fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima y desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 09:24 -
  • Agencia EFE
Trump revela detalles impactantes de la captura de Maduro y su esposa

El mandatario definió el ataque militar, ejecutado con helicópteros sobre Caracas y varios estados circundantes, como uno de los "momentos clave" de su segundo mandato.

Washington, Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

"Estábamos preparados para una segunda oleada. Estábamos listos, y esto fue tan letal, tan poderoso, que no fue necesario, pero estábamos preparados", dijo hoy Trump en una entrevista telefónica realizada con la cadena Fox News.

Capturado y sacado por aire, esto se sabe de Maduro y su familia

"Lo que hicieron es realmente asombroso, y creo que envía un mensaje de que ya no vamos a dejarnos manipular como país por estos países", explicó el presidente, subrayando sus acusaciones contra Maduro y sus seguidores cercanos, a los que acusa de encabezar el Cartel de los Soles y de tratar de inundar EE.UU. con drogas.

El mandatario definió el ataque militar, ejecutado con helicópteros sobre Caracas y varios estados circundantes, como uno de los "momentos clave" de su segundo mandato y destacó que la operación, en la que se capturó a Maduro y a Flores, se hizo "con precisión milimétrica".

"Nadie tiene el talento ni el armamento que nosotros poseemos", destacó el magnate neoyorquino, que también afirmó que le dijo a Maduro que tenía que "rendirse" y que finalmente Washington optó por algo "mucho más preciso y mucho más potente".

Imágenes del operativo de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura de Maduro

Trump ha asegurado que Maduro y Flores fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias