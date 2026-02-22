  1. Inicio
Honduras ampliará atención en fronteras antes de Semana Santa

Gobierno ampliará horarios y aplicará plan piloto 24 horas en fronteras estratégicas previo a Semana Santa 2026.

Gobierno extiende horarios en fronteras previo a Semana Santa. Representantes del El Instituto Nacional de Migración.
Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras ampliará los horarios de atención en fronteras estratégicas como parte de las acciones previas a la Semana Santa 2026, con el objetivo de agilizar el ingreso de turistas y garantizar un tránsito ordenado y seguro.

El Instituto Nacional de Migración, junto a Aduanas Honduras y la Secretaría de Infraestructura y Transporte, informó que continúa reforzando la atención en el Punto Fronterizo Integrado El Florido, en Copán, uno de los principales accesos al país desde Guatemala.

Según detalló Migración a través de su cuenta oficial en X, se optimizará el recurso humano y el espacio físico en la terminal, incluyendo la ampliación de dos cabinas de atención para mejorar el flujo de viajeros.

Asimismo, se pondrá en marcha un plan piloto de atención 24 horas durante el próximo fin de semana, en coordinación con la Secretaría de Turismo y la Alcaldía de Copán Ruinas. La medida busca evaluar la capacidad operativa ante el incremento de visitantes que se espera durante la temporada alta.

“Trabajamos para que tu paso por nuestras fronteras sea rápido y sin contratiempos”, expresó la institución en la red social.

Por su parte, Aduanas Honduras anunció que ampliará los horarios en distintas fronteras del país como parte de un esquema de coordinación interinstitucional para facilitar el tránsito durante todo marzo y hasta la Semana Santa.

En declaraciones públicas, la institución explicó que el plan piloto comenzará viernes, sábado y domingo, y se mantendrá durante todos los fines de semana de marzo, previo a la llegada de la Semana Mayor.

“Vamos a trabajar en coordinación con las otras instituciones un horario extendido. Este viernes, sábado y domingo vamos a estar. Vamos a estar todo marzo, viernes, sábado y domingo, desde todo marzo hasta llegar a Semana Santa”, señalaron.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los procesos de fortalecimiento institucional para atender el aumento de viajeros nacionales y extranjeros durante el período vacacional.

Redacción La Prensa
