Honduras ampliará atención en fronteras antes de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras ampliará los horarios de atención en fronteras estratégicas como parte de las acciones previas a la Semana Santa 2026, con el objetivo de agilizar el ingreso de turistas y garantizar un tránsito ordenado y seguro.

El Instituto Nacional de Migración, junto a Aduanas Honduras y la Secretaría de Infraestructura y Transporte, informó que continúa reforzando la atención en el Punto Fronterizo Integrado El Florido, en Copán, uno de los principales accesos al país desde Guatemala.

Según detalló Migración a través de su cuenta oficial en X, se optimizará el recurso humano y el espacio físico en la terminal, incluyendo la ampliación de dos cabinas de atención para mejorar el flujo de viajeros.