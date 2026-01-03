  1. Inicio
Rusia pide a Estados Unidos liberar a Maduro y su esposa

La postura de Moscú se produce después de una conversación telefónica sostenida entre el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 09:56 -
  • Agencia EFE
Moscú abogó por la creación de unas condiciones que permitan resolver el conflicto existente a través del diálogo.
MOSCÚ

Rusia llamó este sábado a las autoridades estadounidenses a liberar al líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, después de que el presidente Donald Trump confirmara la captura de ambos.

"Ante las informaciones confirmadas sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a las autoridades estadounidenses a reconsiderar esa postura y liberar a un presidente que fue legítimamente elegido y su esposa", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Imágenes del operativo de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura de Maduro

Moscú abogó por la creación de unas condiciones que permitan resolver el conflicto existente a través del diálogo.

Horas antes, Exteriores exigió aclarar el paradero de Maduro y aseguró que su captura sería una "violación inaceptable" de la soberanía de un Estado independiente.

El operativo estadounidense para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrió durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026. Las fuerzas de EEUU realizaron bombardeos precisos a instalaciones militares venezolanas en Caracas.

(Fotografía: Cortesía)

Las nuevas declaraciones de Moscú se producen después de una conversación telefónica sostenida entre el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump revela detalles impactantes de la captura de Maduro y su esposa

Previamente, varios medios occidentales especularon sobre la partida de Rodríguez con destino a Rusia en medio de la crisis que estalló en Venezuela tras el bombardeo estadounidense de esta madrugada.

