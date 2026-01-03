Rusia pide a Estados Unidos liberar a Maduro y su esposa

MOSCÚ

Rusia llamó este sábado a las autoridades estadounidenses a liberar al líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, después de que el presidente Donald Trump confirmara la captura de ambos.

"Ante las informaciones confirmadas sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a las autoridades estadounidenses a reconsiderar esa postura y liberar a un presidente que fue legítimamente elegido y su esposa", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.