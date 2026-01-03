La primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras

En la fotografía se observa al mandatario venezolano esposado y sentado, con semblante cabizbajo, vestido de blanco y rodeado por tres militares estadounidenses.

La Prensa obtuvo la primera imagen de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tras su captura por Estados Unidos durante un ataque sorpresa ocurrido en la madrugada.

Estados Unidos capturó la madrugada de este sábado a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque a Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump, que calificó el operativo como "brillante".

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

Nicolás Maduro es acusado de cuatro cargos principales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer tales dispositivos en el marco de actividades contra el gobierno estadounidense.

Cilia Flores, por su parte, figura como coimputada en el expediente, aunque los detalles específicos de sus cargos se centran en su presunta participación en la red de narcotráfico liderada por su esposo.

Estas acusaciones se derivan de investigaciones del Departamento de Justicia iniciadas años atrás, que incluyeron testimonios de cooperantes y evidencia de envíos de sustancias controladas.