Los primeros resultados del CNE muestran retrocesos para Libre en Olancho, Colón y Santa Bárbara, territorios que en elecciones anteriores fueron clave para su victoria

Libre está perdiendo en los departamentos que históricamente fueron sus bastiones

El respaldo histórico a Libre se desplomó en las elecciones generales 2025.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 00:26 /
  • Karol Pavón
Tegucigalpa, Honduras.

El primer corte del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualizados hasta las 11 de la noche, muestran un panorama adverso para el partido Libertad y Refundación (Libre) en los departamentos que históricamente habían sido sus bastiones.

Por primera vez, Libre aparece en tercer lugar en algunas de estas regiones, un cambio significativo respecto a las elecciones de 2021, donde se mantenía en primer o segundo lugar en estas zonas.

En Olancho, por ejemplo, el Partido Nacional lidera con 39,387 votos, equivalentes a un 46.75% del total, mientras que Libre acumula 23,550 votos (37.94%) y el Partido Liberal alcanza 20,991 votos (24.91%).

En Santa Bárbara, también se registra una ventaja para el Partido Nacional, que suma 37,750 votos (37.34%), seguido por Libre con 35,139 votos (34.76%) y el Partido Liberal con 27,694 votos (27.40%).

Por su parte, en Colón, el escenario es distinto: el Partido Liberal lidera con 15,765 votos (37.87%), seguido por el Partido Nacional con 13,571 votos (32.60%) y Libre en tercer lugar con 9,220 votos (22.15%).

Este retroceso de Libre en sus antiguos feudos indica que en estas elecciones hubo un cambio en la dinámica política de estos departamentos, donde los votantes parecen inclinarse hacia los partidos tradicionales, Nacional y Liberal, dejando al partido oficialista en una posición históricamente inesperada.

Así votaron en 2021

En las elecciones de 2021, los departamentos históricamente considerados bastiones de Libre mostraron cifras contundentes a favor del partido.

En Colón, Libre obtuvo 62,021 votos, equivalentes al 55.7% del total, mientras que el Partido Nacional alcanzó 36,878 votos (31.1%) y el Partido Liberal apenas sumó 7,472 votos (6.7%).

La diferencia muestra un respaldo claro y sostenido hacia Libre, con casi el doble de sufragios que su más cercano competidor.

Olancho, otro de los departamentos clave, mostró un escenario similar. Libre lideró con 102,677 votos (51%), seguido por el Partido Nacional con 76,969 votos (38.3%) y el Liberal con 12,876 votos (6.4%).

En Santa Bárbara, Libre también se impuso con 108,179 votos (53.7%), dejando atrás al Partido Nacional con 75,969 votos (37.7%) y al Liberal con 9,291 votos (4.6%).

karol.pavon@laprensa.hn

Periodista de investigación con experiencia en temas de alto impacto. Máster en Márketing Estratégico, formación en análisis de datos, verificación, SEO y estrategias digitales.

