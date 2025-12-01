Libre está perdiendo en los departamentos que históricamente fueron sus bastiones

Tegucigalpa, Honduras.

El primer corte del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualizados hasta las 11 de la noche, muestran un panorama adverso para el partido Libertad y Refundación (Libre) en los departamentos que históricamente habían sido sus bastiones.

Por primera vez, Libre aparece en tercer lugar en algunas de estas regiones, un cambio significativo respecto a las elecciones de 2021, donde se mantenía en primer o segundo lugar en estas zonas.

En Olancho, por ejemplo, el Partido Nacional lidera con 39,387 votos, equivalentes a un 46.75% del total, mientras que Libre acumula 23,550 votos (37.94%) y el Partido Liberal alcanza 20,991 votos (24.91%).

En Santa Bárbara, también se registra una ventaja para el Partido Nacional, que suma 37,750 votos (37.34%), seguido por Libre con 35,139 votos (34.76%) y el Partido Liberal con 27,694 votos (27.40%).

Por su parte, en Colón, el escenario es distinto: el Partido Liberal lidera con 15,765 votos (37.87%), seguido por el Partido Nacional con 13,571 votos (32.60%) y Libre en tercer lugar con 9,220 votos (22.15%).

Este retroceso de Libre en sus antiguos feudos indica que en estas elecciones hubo un cambio en la dinámica política de estos departamentos, donde los votantes parecen inclinarse hacia los partidos tradicionales, Nacional y Liberal, dejando al partido oficialista en una posición históricamente inesperada.