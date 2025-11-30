Nasry Asfura exige al CNE divulgar resultados preliminares

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, pidió este domingo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, que salga a presentar los resultados preliminares de las actas correspondientes al nivel presidencial, al considerar que el país no debe permanecer “en incertidumbre”.

“Le exigimos a Ana Paola Hall que salga y que cumpla su deber. No tengamos a un país en espera, en tinieblas. Háganlo por el bien de la democracia”, manifestó Asfura.

El presidenciable señaló que la divulgación temprana y transparente de los primeros datos es fundamental para mantener la confianza ciudadana en el proceso y evitar especulaciones en la etapa posterior al cierre de urnas.

Más de 6.5 millones de hondureños estaban convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.

Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebraron bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.

EN DESARROLLO