Denuncian a candidato a vicealcalde de Libre por dañar tarjeta de identidad a ciudadana

Gladiz Irene Ortega dice que le fue a reclamar una comida a Banasupro en Campamento, Olancho, pero "me querían retener la cédula...", contó

  • Denuncian a candidato a vicealcalde de Libre por dañar tarjeta de identidad a ciudadana

    Doña Gladiz Ortega muestra como le dejaron el DNI por no querer dejarlo en Banasupro.
Campamento, Olancho

Una ciudadana del municipio de Campamento interpuso una denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contra un candidato a la vicealcaldía por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en Campamento, Olancho

La señora Gladiz Ortega afirmó que el candidato le habría retenido su tarjeta de identidad a cambio de una provisión de alimentos que —según dijo— se está entregando desde ayer en el Banasupro local.

¿Habrá lluvia el día de las elecciones? Esto dice el pronóstico

Indicó que, al solicitarle la devolución del documento y acudir previamente ante las autoridades municipales, el candidato presuntamente le cortó la tarjeta con una tijera antes de entregársela.

Ortega manifestó que ahora busca apoyo porque considera “injusto” el trato recibido. "Me dijeron que lo entregarían hasta el miércoles", detalló.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más