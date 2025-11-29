Denuncian a candidato a vicealcalde de Libre por dañar tarjeta de identidad a ciudadana

Una ciudadana del municipio de Campamento interpuso una denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contra un candidato a la vicealcaldía por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en Campamento, Olancho
La señora Gladiz Ortega afirmó que el candidato le habría retenido su tarjeta de identidad a cambio de una provisión de alimentos que —según dijo— se está entregando desde ayer en el Banasupro local.
Indicó que, al solicitarle la devolución del documento y acudir previamente ante las autoridades municipales, el candidato presuntamente le cortó la tarjeta con una tijera antes de entregársela.
Ortega manifestó que ahora busca apoyo porque considera “injusto” el trato recibido. "Me dijeron que lo entregarían hasta el miércoles", detalló.