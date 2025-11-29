¿Habrá lluvia el día de las elecciones? Esto dice el pronóstico

Tegucigalpa, Honduras

Según los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el tiempo se mantendrá estable en la mayor parte del territorio nacional, con predominio de condiciones secas durante el 30 de noviembre , día de los comicios.

Las condiciones climáticas para este fin de semana serán favorables para los ciudadanos que se desplazarán a sus lugares de origen para ejercer el sufragio en las elecciones generales de este domingo.

Víctor Ortega, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que este sábado predominará el clima seco en buena parte del país. No obstante, se espera cielo parcialmente nublado en el occidente, con algunas precipitaciones hacia el norte de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, en especial en San Pedro Sula y alrededores.

Las lluvias serán generadas por la presencia de una vaguada en superficie y por la influencia de una cuña de alta presión, fenómenos atmosféricos que favorecen la formación de nubes y precipitaciones aisladas, aunque de baja intensidad.

Para el domingo, las condiciones mejorarán aún más, con un ambiente mayormente estable y seco en casi todo el territorio. Solo se prevén lluvias débiles y aisladas en sectores del nororiente, especialmente en áreas como Gracias a Dios y en zonas montañosas de Olancho y Colón.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las precipitaciones estarán asociadas al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y del océano Atlántico, un comportamiento habitual durante esta época del año en regiones costeras y montañosas.

El panorama coincide con las características típicas del clima de noviembre en Honduras, un mes que marca la transición entre la temporada lluviosa y el inicio del periodo seco.

En la mayor parte del país, especialmente en zonas interiores y del altiplano central, la actividad lluviosa suele reducirse considerablemente durante estas semanas.

Por ello, no es inusual que predominen los cielos despejados o parcialmente nublados y que las precipitaciones disminuyan tanto en frecuencia como en intensidad. Sin embargo, la diversidad geográfica del territorio hondureño genera diferencias importantes entre regiones.

En la costa caribeña y en La Mosquitia persiste la posibilidad de lluvias ocasionales debido a la constante entrada de humedad marítima. En los departamentos montañosos del centro y occidente, la topografía puede favorecer la formación de nubes y lloviznas aisladas, incluso durante la transición hacia la estación seca.