Más de 40,000 observadores se preparan previo a elecciones generales

A menos de 24 horas de celebrarse los comicios generales los observadores electorales nacionales e internacionales llevan a cabo preparativos para desempeñar su función. Un grupo de diputados del Parlamento Europeo arribaron al territorio hondureño en las últimas horas para integrarse a la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE).

Por 138 veedores de corto y largo plazo está compuesta la delegación europea que encabeza Francisco Assis, quien este domingo estará presente en la jornada de votaciones en el Instituto España Jesús Milla Selva de la colonia Kennedy. Mientras que los integrantes de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron recibidos el viernes anterior en Casa Presidencial, donde sostuvieron un encuentro con la mandataria Xiomara Castro. El canciller de la República, Javier Bú Soto, aseguró que no se restringió el ingreso a ningún veedor extranjero, contabilizándose más de 800 observadores electorales de distintas nacionalidades y 32,000 locales.