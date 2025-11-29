Más de 40,000 observadores se preparan previo a elecciones generales

Entre reuniones y movilizaciones al interior del territorio hondureño han permanecido los veedores internacionales al igual que nacionales en las últimas horas

    Un observador internacional (a la derecha en la imagen) en un centro de votación durante las elecciones primarias de 2025.

    Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA
  • 29 de noviembre de 2025 a las 11:00 -
  • Álvaro Mejía
Tegucigalpa.

A menos de 24 horas de celebrarse los comicios generales los observadores electorales nacionales e internacionales llevan a cabo preparativos para desempeñar su función.

Un grupo de diputados del Parlamento Europeo arribaron al territorio hondureño en las últimas horas para integrarse a la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE).

Comienza entrega de material electoral en San Pedro Sula

Por 138 veedores de corto y largo plazo está compuesta la delegación europea que encabeza Francisco Assis, quien este domingo estará presente en la jornada de votaciones en el Instituto España Jesús Milla Selva de la colonia Kennedy.

Mientras que los integrantes de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron recibidos el viernes anterior en Casa Presidencial, donde sostuvieron un encuentro con la mandataria Xiomara Castro.

El canciller de la República, Javier Bú Soto, aseguró que no se restringió el ingreso a ningún veedor extranjero, contabilizándose más de 800 observadores electorales de distintas nacionalidades y 32,000 locales.

Roosevelt Hernández dice que FFAA solo reconocerá resultados de las actas

La Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) como también de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) tienen representación para la veeduría de la justa democrática y sus miembros se reunieron con autoridades del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Fuerzas Armadas (FFAA) como también del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

En el caso de la observación nacional se les ha repartido sus acreditaciones, donde el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) inscribió a 1,920 profesionales para realizar la veeduría de la contienda electoral del último domingo de noviembre.

