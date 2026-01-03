Alcaldes liberales piden convención nacional para superar pugnas internas

Tegucigalpa, Honduras

Marco Antonio Guzmán, alcalde de Cantarranas, Francisco Morazán, confirmó que la Asociación de Alcaldes Liberales solicitará al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) la convocatoria a una convención nacional para renovar liderazgos y resolver las diferencias internas dentro del instituto político. Guzmán sostuvo que la realización de una convención permitiría elegir nuevamente un Consejo Central Ejecutivo con el respaldo de toda la militancia liberal, de modo que el partido pueda reorganizarse y trabajar de forma unificada con miras a recuperar la presidencia de la República, tras 20 años fuera del poder.

El edil reconoció que las elecciones generales de 2025 dejaron al descubierto profundas diferencias internas en el Partido Liberal, particularmente una pugna entre altos dirigentes y la actual dirigencia del CCEPL, situación que —dijo— debilita a la institución política. En ese sentido, cuestionó que las fricciones internas se ventilen públicamente, en referencia a los roces entre el excandidato presidencial Salvador Nasralla y el presidente del CCEPL, Roberto Contreras, al considerar que este tipo de confrontaciones afecta la imagen y la cohesión del partido. Guzmán informó que la reunión de alcaldes y regidores liberales se llevará a cabo en Siguatepeque, a la que también se invitará a diputados del partido, con el objetivo de definir una ruta de unidad y fortalecimiento partidario. Explicó que el reciente proceso electoral dejó criterios encontrados y luchas internas, por lo que estos encuentros buscan establecer una hoja de ruta común que permita superar las divisiones y fortalecer la estructura política del liberalismo. Asimismo, indicó que entre los temas a discutir figura la posibilidad de que un diputado liberal aspire a la presidencia del Congreso Nacional, señalando que este escenario debe abordarse de manera unificada y bajo criterios consensuados.

Riesgo de decisiones arbitrarias

El edil advirtió que cuando el poder se concentra en un solo partido político, existe el riesgo de decisiones arbitrarias y abusos de poder, en detrimento del equilibrio democrático expresado por los hondureños en las urnas. Guzmán confirmó, además, que se ha planteado la realización de una convención con mayor participación de los liderazgos locales, al considerar que son estos quienes sostienen la bandera del partido y deben tener mayor incidencia en la toma de decisiones políticas. En ese contexto, señaló que la Asociación de Alcaldes Liberales propondrá que la convención se convoque para el mes de marzo. “Se debe cambiar toda la estructura si no está funcionando. Él no puede, como presidente, decir que está como figura decorativa. Yo le preguntaría a Roberto (Contreras): ¿quién toma las decisiones?, ¿quién dirige?, ¿quién ratifica?, ¿cómo actuará el partido como oposición?”, declaró.