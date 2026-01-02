  1. Inicio
TJE entra en fase clave con alta carga de apelaciones

El TJE entra en la fase jurisdiccional del proceso electoral con al menos 30 recursos de apelación y limitaciones presupuestarias

Tegucigalpa, Honduras

Tras el cierre del período de recepción de recursos, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entra de lleno en la fase jurisdiccional del proceso, una etapa marcada por la organización logística, la conformación de plenos y la preparación de los recuentos electorales.

El magistrado presidente del TJE, Mario Flores, informó que hasta el momento se han registrado alrededor de 30 recursos de apelación, con mayor incidencia en las corporaciones municipales.

“No tengo el dato exacto a mano, pero sí se observa un repunte en los recursos de apelación relacionados con las corporaciones municipales”, señaló.

Sectores rechazan amenazas del Congreso contra la declaratoria de elecciones

Flores explicó que este viernes 2 de enero, el TJE celebró un pleno administrativo con el objetivo de definir la logística y la capacitación del personal que participará en los recuentos jurisdiccionales.

“Tenemos un pleno administrativo para definir la logística y la capacitación del personal que va a servir en estos recuentos jurisdiccionales”, indicó.

En cuanto a los recursos financieros, el magistrado presidente reconoció limitaciones presupuestarias para atender esta fase del proceso, por lo que el Tribunal se encuentra gestionando apoyos adicionales.

“Hemos identificado algunos fondos, pero aun así vamos a necesitar apoyo de la sociedad civil”, manifestó, al precisar que el pleno administrativo abordó exclusivamente aspectos logísticos.

Flores confirmó que a partir de este sábado iniciarán los plenos jurisdiccionales, comenzando con los primeros recursos de apelación a nivel presidencial. Asimismo, aseguró que ya existe coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar los espacios físicos y la logística necesaria para la realización de los recuentos.

“Ya tenemos definida la logística y coordinamos con el Consejo Nacional Electoral los espacios y los recursos que necesitamos para los recuentos jurisdiccionales”, precisó Mario Flores, magistrado presidente del TJE.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

