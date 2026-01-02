TJE entra en fase clave con alta carga de apelaciones

Tegucigalpa, Honduras

“No tengo el dato exacto a mano, pero sí se observa un repunte en los recursos de apelación relacionados con las corporaciones municipales”, señaló.

El magistrado presidente del TJE, Mario Flores , informó que hasta el momento se han registrado alrededor de 30 recursos de apelación, con mayor incidencia en las corporaciones municipales.

Tras el cierre del período de recepción de recursos, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entra de lleno en la fase jurisdiccional del proceso, una etapa marcada por la organización logística, la conformación de plenos y la preparación de los recuentos electorales.

Flores explicó que este viernes 2 de enero, el TJE celebró un pleno administrativo con el objetivo de definir la logística y la capacitación del personal que participará en los recuentos jurisdiccionales.

“Tenemos un pleno administrativo para definir la logística y la capacitación del personal que va a servir en estos recuentos jurisdiccionales”, indicó.

En cuanto a los recursos financieros, el magistrado presidente reconoció limitaciones presupuestarias para atender esta fase del proceso, por lo que el Tribunal se encuentra gestionando apoyos adicionales.

“Hemos identificado algunos fondos, pero aun así vamos a necesitar apoyo de la sociedad civil”, manifestó, al precisar que el pleno administrativo abordó exclusivamente aspectos logísticos.

Flores confirmó que a partir de este sábado iniciarán los plenos jurisdiccionales, comenzando con los primeros recursos de apelación a nivel presidencial. Asimismo, aseguró que ya existe coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar los espacios físicos y la logística necesaria para la realización de los recuentos.

“Ya tenemos definida la logística y coordinamos con el Consejo Nacional Electoral los espacios y los recursos que necesitamos para los recuentos jurisdiccionales”, precisó Mario Flores, magistrado presidente del TJE.