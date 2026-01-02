TJE recibe 11 impugnaciones a horas de vencer el plazo legal

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ya recibió 11 recursos de apelación mientras se acerca el cierre del plazo legal para presentar impugnaciones relacionadas con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. El organismo electoral informó que ya se presentaron 11 impugnaciones. El plazo para interponer estos recursos vence este viernes 2 de enero a la medianoche.

Mario Flores Urrutia, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), detalló a los medios de comunicación que se han recibido tres impugnaciones a nivel presidencial por parte del Partido Liberal, presentadas a través de su apoderada legal, Karla Romero. Asimismo, explicó que también se interpusieron recursos en el nivel de corporaciones municipales en los departamentos de Olancho, Santa Bárbara, Valle y El Paraíso. Estas impugnaciones fueron admitidas en sesión de pleno y actualmente están siendo analizadas para la elaboración del proyecto de sentencia que será sometido a votación.

Flores Urrutia señaló que la Ley Electoral concede un plazo de tres días posteriores a la declaratoria oficial de resultados para que partidos políticos, candidatos o apoderados legales presenten recursos si consideran vulnerados sus derechos. En este período, el tribunal trabaja con horario extendido para garantizar la recepción de todas las apelaciones dentro del tiempo legal. El TJE dispone de hasta 30 días para resolver las impugnaciones, aunque el magistrado presidente reconoció que este plazo podría resultar insuficiente debido a limitaciones presupuestarias.

