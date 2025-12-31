$!Tras la declaratoria, ¿qué sigue para los recursos pendientes ante el TJE?

Con la <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/cne-declaratoria-oficial-diputados-alcaldes-electos-2025-FK28773134">declaratoria oficial de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE)</a> el pasado 30 de diciembre, los asuntos pendientes del proceso electoral ahora corresponden exclusivamente al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).La declaratoria oficial de elecciones, que fue firmada por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, junto al suplente de Marlon Ochoa, Carlos Cardona, se realizó sin haber concluido el escrutinio especial, pero cumpliendo con los plazos establecidos por la ley."El CNE debe hacer la declaratoria de elecciones a más tardar treinta (30) días calendarios después de efectuadas las elecciones y ordenar al día siguiente, su publicación en el Diario Oficial La Gaceta", menciona el artículo 284 de la Ley Electoral.Ante los retrasos en el proceso y la falta de conclusión del escrutinio especial, el Congreso Nacional, mediante su presidente Luis Redondo, había advertido que, de no realizarse la declaratoria el martes, asumirían la facultad de declarar los resultados, tal como lo establece el numeral 7 del artículo 205 de la Constitución de la República de Honduras.