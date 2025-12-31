$!Tras la declaratoria, ¿qué sigue para los recursos pendientes ante el TJE?

Tegucigalpa, Honduras.

Con la declaratoria oficial de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 30 de diciembre, los asuntos pendientes del proceso electoral ahora corresponden exclusivamente al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). La declaratoria oficial de elecciones, que fue firmada por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, junto al suplente de Marlon Ochoa, Carlos Cardona, se realizó sin haber concluido el escrutinio especial, pero cumpliendo con los plazos establecidos por la ley. "El CNE debe hacer la declaratoria de elecciones a más tardar treinta (30) días calendarios después de efectuadas las elecciones y ordenar al día siguiente, su publicación en el Diario Oficial La Gaceta", menciona el artículo 284 de la Ley Electoral. Ante los retrasos en el proceso y la falta de conclusión del escrutinio especial, el Congreso Nacional, mediante su presidente Luis Redondo, había advertido que, de no realizarse la declaratoria el martes, asumirían la facultad de declarar los resultados, tal como lo establece el numeral 7 del artículo 205 de la Constitución de la República de Honduras.

"Nosotros sí vamos a revisar las 19,167 juntas receptoras de votos y contar voto por voto en el proceso de escrutinio, para que verdaderamente se respete la voluntad popular. El pueblo tiene el derecho a conocer qué metieron en cada una de esas juntas receptoras de votos", expresó Redondo.

Sin embargo, con la declaratoria puntual del CNE el pasado martes, esta intervención queda sin validez, dejando la revisión de los recursos pendientes únicamente en manos del TJE, quien tiene un plazo de 30 días para resolver los recursos.



"Tenemos un compromiso ineludible con el pueblo hondureño de sacar lo más pronto posible estos recursos": Mario Urrutia, magistrado del TJE

¿Qué sigue?

El problema ahora es que el TJE enfrenta importantes limitaciones operativas debido a la falta de presupuesto y personal, una situación que podría afectar la rapidez y eficacia en la resolución de los recursos pendientes. Según el magistrado Mario Flores Urrutia, aunque se han habilitado días y horas adicionales para trabajar, la capacidad del tribunal está seriamente reducida por la negativa del Congreso Nacional de aprobar el presupuesto necesario para reforzar su funcionamiento. “Tuvimos varias reuniones en la presidencia del Congreso y nunca nos aprobaron los fondos”, explicó, subrayando que estas carencias dificultan garantizar una revisión exhaustiva de todos los recursos. Hasta el momento, el TJE ha recibido cuatro recursos de apelación, tres de ellos a nivel presidencial y uno del municipio de Valle de Ángeles. Sin embargo, con solo 34 empleados disponibles, la institución enfrenta el riesgo de que el tiempo se convierta en un factor crítico.

Para mitigar estas limitaciones, Flores Urrutia adelantó que se solicitará apoyo externo a universidades y organizaciones civiles, como la Confraternidad Evangélica de Honduras, con el objetivo de contar con personal capacitado que refuerce la revisión de los casos. "Recursos no tenemos, un llamado a Sociedad Civil que nos colabore; sería imposible, con el poco recurso humano que tenemos, no le podemos garantizar un proceso transparente y oportuno de apelaciones ante el TJE", explicó. El magistrado insistió en que, pese a estas dificultades, el TJE dará trámite a todos los recursos que cumplan con los requisitos legales, garantizando el derecho constitucional de petición de los ciudadanos. Asimismo, señaló que las decisiones del tribunal, una vez analizadas conforme al Derecho Procesal Electoral, pueden favorecer o no a los apelantes, y en caso de resoluciones a favor de algún agraviado, el organismo electoral estará obligado a implementar las correcciones necesarias antes de la toma de posesión. Urrutia informó que el Pleno TJE sesionará hasta tarde este miércoles 31 de diciembre para conocer la totalidad de los recursos de apelación e impugnaciones presentados tras la declaratoria oficial de las elecciones generales por parte del CNE. "Tienen tres días hábiles después de la declaratoria; luego de ese tiempo, las solicitudes serán inválidas por la caducidad", agregó. Esto implica que los candidatos con impugnaciones tienen hasta el 2 de enero para presentar sus recursos ante el TJE, el cual deberá emitir su resolución antes del 25 de enero.

Declaratoria