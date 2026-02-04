"Se delegó secretario por un día para mi nombramiento en Salud": Berta Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

La exsecretaria general de la Secretaría de Salud (Sesal), Berta Mireya Hernández Escobar, rechazó los señalamientos publicados el miércoles por LA PRENSA Premium sobre repartición de plazas al cierre del período gubernamental. A través de una entrevista con este rotativo y una nota aclaratoria, la exfuncionaria sostuvo que su cargo tenía funciones estrictamente administrativas y de fe pública, y que “la facultad de otorgar nombramientos y designaciones de personal recae exclusivamente en la máxima autoridad del ramo”: en su momento, Carla Paredes como secretaria de Salud y, después, su sucesora, Nerza Paz. "Conforme al marco normativo vigente, las atribuciones del Secretario General son estrictamente administrativas y de fe pública, actuando siempre bajo las directrices del Secretario de Estado. En consecuencia, carece de facultades para otorgar nombramientos o realizar designaciones de personal, competencias que corresponden exclusivamente a la máxima autoridad del ramo", dice la nota aclaratoria. La exsecretaria general reveló que el exsecretario general Allan Pineda Echeverría fue delegado como secretario general en Salud el 19 de enero bajo el acuerdo 132-2026, únicamente para nombrarla a ella en su nuevo cargo técnico permanente con salario de 70 mil lempiras. Negó que se tratara de favores entre altos cargos de Salud y aseguró que el incremento de L1,400 que recibió como secretaria general de Salud fue parte de una nivelación salarial general aplicada a empleados públicos, por lo que no se trató de un beneficio particular ni discrecional. A continuación la entrevista. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

¿Usted sabía cuando la contrataron que su cargo era de servicio excluido? Es decir, que la podían mover en cualquier momento? Sí, correcto ¿Cuántos secretarios generales pueden haber en la Secretaria de Salud? Solo uno. Le explico esa parte. En ese momento me cancela la exministra Carla Paredes y me da un puesto como técnico (Asistente Técnico III), en una parte de los requisitos por mi experiencia ante la Administración Pública y ella me indicó un acuerdo funcional. Pero vamos a ver, en el caso de Alan Pineda, él estuvo de secretario general antes que usted, ¿verdad?, en 2022. Sí, pero después a él se le delegó única y exclusivamente para que firmara mi nombramiento. Eso lo puede hacer ella (la exministra Carla Paredes) con cualquier otro asesor legal, con cualquier otra persona que tenga un nombramiento desde el 2015. Y él lo que firmó fue eso porque yo no me puedo firmar mi mismo nombramiento.