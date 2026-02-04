"Se delegó secretario por un día para mi nombramiento en Salud": Berta Hernández

La abogada Hernández negó que los nombramientos se trataran de favores entre exfuncionarios. Admitió el aumento de su salario como exsecretaria y la asignación de una nueva plaza, y aclaró que su labor se limitaba a dar fe de los actos, mas no a otorgar nombramientos...

Se delegó secretario por un día para mi nombramiento en Salud: Berta Hernández

La exsecretaria general reconoció menos de 100 acuerdos firmados en enero de 2026, previo a la culminación del Gobierno de Castro.

 Foto: Cortesía/La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.

La exsecretaria general de la Secretaría de Salud (Sesal), Berta Mireya Hernández Escobar, rechazó los señalamientos publicados el miércoles por LA PRENSA Premium sobre repartición de plazas al cierre del período gubernamental.

A través de una entrevista con este rotativo y una nota aclaratoria, la exfuncionaria sostuvo que su cargo tenía funciones estrictamente administrativas y de fe pública, y que “la facultad de otorgar nombramientos y designaciones de personal recae exclusivamente en la máxima autoridad del ramo”: en su momento, Carla Paredes como secretaria de Salud y, después, su sucesora, Nerza Paz.

"Conforme al marco normativo vigente, las atribuciones del Secretario General son estrictamente administrativas y de fe pública, actuando siempre bajo las directrices del Secretario de Estado. En consecuencia, carece de facultades para otorgar nombramientos o realizar designaciones de personal, competencias que corresponden exclusivamente a la máxima autoridad del ramo", dice la nota aclaratoria.

La exsecretaria general reveló que el exsecretario general Allan Pineda Echeverría fue delegado como secretario general en Salud el 19 de enero bajo el acuerdo 132-2026, únicamente para nombrarla a ella en su nuevo cargo técnico permanente con salario de 70 mil lempiras.

Negó que se tratara de favores entre altos cargos de Salud y aseguró que el incremento de L1,400 que recibió como secretaria general de Salud fue parte de una nivelación salarial general aplicada a empleados públicos, por lo que no se trató de un beneficio particular ni discrecional. A continuación la entrevista.

Exsubsecretario aseguró plaza un día antes de finalizar Gobierno

¿Usted sabía cuando la contrataron que su cargo era de servicio excluido? Es decir, que la podían mover en cualquier momento?

Sí, correcto

¿Cuántos secretarios generales pueden haber en la Secretaria de Salud?

Solo uno. Le explico esa parte. En ese momento me cancela la exministra Carla Paredes y me da un puesto como técnico (Asistente Técnico III), en una parte de los requisitos por mi experiencia ante la Administración Pública y ella me indicó un acuerdo funcional.

Pero vamos a ver, en el caso de Alan Pineda, él estuvo de secretario general antes que usted, ¿verdad?, en 2022.

Sí, pero después a él se le delegó única y exclusivamente para que firmara mi nombramiento. Eso lo puede hacer ella (la exministra Carla Paredes) con cualquier otro asesor legal, con cualquier otra persona que tenga un nombramiento desde el 2015. Y él lo que firmó fue eso porque yo no me puedo firmar mi mismo nombramiento.

Pero entonces por qué hay documentos que muestran firmas del 12 de enero de 2026 firmados por Allan Pineda como secretario? Cuando en esa fecha la secretaria era usted.

No, yo tengo un acuerdo funcional como secretaria, pero hasta el 19 de enero. A él se le nombra en ese momento para que él me firme ese documento a mí. Se le nombra por ley. En ese momento yo no estoy en función.

¿Y por qué hay nombramientos firmados por ambos o con corta diferencia de tiempo?

No, no, no, en uno de esos documentos hay un error que solo dice Allan, y está mi firma. Pero ese documento fue corregido en el mismo instante. El problema es que filtraron un documento que se desechó y tal vez no los rompieron todos los desechados. Eso no existe legalmente.

Yo hice la subsanación en el mismo momento, pero él dejó esa nota. Lastimosamente, alguien tomó fotos y la filtró.

Sobre varios ascensos y nombramientos en los que usted firmó dando fe, ¿qué criterios se siguieron?

En mi caso yo soy ministra de fe. Yo soy fedataria, doy fe de que es la firma de la subsecretaria, de quien sea. Yo no soy ministra de fe del contenido. Ratifico que la firma que está en el documento pertenece a tal persona.

Tenemos fuentes que nos indican que varios ascensos fueron presentando titulos falsos, ¿usted sabía algo al respecto?

Esos documentos venían con todo el expediente completo del procedimiento de actos. Vienen con la autorización y todo el tema de control de registro, de las autoridades de recursos humanos, con todo el procedimiento legal.

Yo no puedo decir si un título es falso o qué. Ellas son otras instituciones que pueden saber si esto es falso o no, yo no puedo saber eso.

Y ahorita en enero de 2026, ¿cuántos acuerdos se firmaron?

No sé, tendría que ver qué fue lo que sucedió en recursos humanos.

¿200?

Uy, súper menos.

¿Menos de 100?

No sé exactamente, pero puede ser.

Y ahora, ¿en estos puestos excluidos aplican los aumentos?

No. En ese puesto yo entré ganando 81 mil lempiras y algo, y con el aumento general que dio el Gobierno para todos los empleados y funcionarios públicos, la plaza adquiere un aumento de 1,400 lempiras, que es lo que está ganando la nueva secretaria general.

Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

