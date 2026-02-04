"Se delegó secretario por un día para mi nombramiento en Salud": Berta Hernández

<b>¿Usted sabía cuando la contrataron que su cargo era de servicio excluido? Es decir, que la podían mover en cualquier momento?</b>Sí, correcto<b>¿Cuántos secretarios generales pueden haber en la Secretaria de Salud? </b>Solo uno. Le explico esa parte. En ese momento me cancela la exministra Carla Paredes y me da un puesto como técnico (Asistente Técnico III), en una parte de los requisitos por mi experiencia ante la Administración Pública y ella me indicó un acuerdo funcional.<b>Pero vamos a ver, en el caso de Alan Pineda, él estuvo de secretario general antes que usted, ¿verdad?, en 2022.</b>Sí, pero después a él se le delegó única y exclusivamente para que firmara mi nombramiento. Eso lo puede hacer ella (la exministra Carla Paredes) con cualquier otro asesor legal, con cualquier otra persona que tenga un nombramiento desde el 2015. Y él lo que firmó fue eso porque yo no me puedo firmar mi mismo nombramiento.