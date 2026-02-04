“Indignante y abuso de autoridad”: CMH exige investigación por plazas a exfuncionarios de Salud

Para el presidente del CMH, las plazas otorgadas a altos exfuncionarios del Gobierno de Xiomara Castro, carecen de criterior legales que debieron haber cumplido

Santos concluyó que el gremio médico no respalda las plazas y recalcó que ningún profesional está autorizado a actuar al margen de la ética.

Foto: Archivo/La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, calificó como “indignante” la asignación de plazas en la Secretaría de Salud a exfuncionarios de alto nivel, previo a la finalización del Gobierno de Xiomara Castro que reveló de LA PRENSA Premium.

Santos mencionó que este tipo de acciones representan un golpe moral para los médicos que han luchado durante años por estabilidad laboral. “Para nosotros, como gremio médico, es una bofetada, porque hemos estado en las calles pidiendo aumento a la base salarial y nombramientos para colegas que tienen varios años trabajando bajo contrato o internato, y nunca obtuvimos una respuesta concreta”, señaló.

El dirigente gremial detalló que aún existen más de 250 médicos que laboraron durante la pandemia y que no han sido nombrados de manera permanente, pese a que, según indicó, tienen derecho a una plaza conforme al decreto 047-2020.

Además, afirmó que hay profesionales con entre 15 y 20 años de servicio bajo modalidades temporales que siguen sin estabilidad laboral.

Sobre el caso específico de la exviceministra Nerza Paz, Santos explicó que un nombramiento por interinato para un médico general debería recibir un salario base de 36,000 lempiras. “No por 95 mil lempiras. Es decir, que también ahí hay un exceso y habría que investigar”, manifestó.

Exministra recibió nombramiento interino de L95,000 pese a estar jubilada

Además instó a las autoridades a pronunciarse sobre el tema. “Es importante que -el Gobierno- rompa el silencio y diga qué es lo que va a hacer en este tipo de situaciones, para que no quede como en el pasado, que estas cosas se quedan entre las clases políticas”, indicó.

“Sí, la verdad es indignante. Nosotros pensamos que todos los mecanismos contralores e investigadores del Estado, en este caso la Fiscalía, deben presentar las acusaciones donde correspondan y ser sometidas a investigación y castigo, porque esto es un abuso de autoridad”, expresó.

"Han sido algunos miembros del CMH que han cometido estos errores y deben ser castigados. De ser hallados culpables, los compañeros que están involucrados en estos actos de corrupción deberán ser suspendidos", agregó.

De acuerdo con los documentos en poder de este medio, varias plazas fueron distribuidas entre exautoridades de la institución, entre ellas la exministra de Salud, Carla Paredes, quien habría sido beneficiada con una plaza como médico guardia en el Hospital de San Lorenzo, Valle, con un salario mensual de 105,000 lempiras.

Asimismo, la exviceministra Nerza Paz recibió una plaza como médico general con un sueldo de 95,000 lempiras, mientras que el exviceministro Brian Erazo obtuvo una plaza con un salario de 36,000 lempiras un día antes de finalizar el Gobierno.

A la secretaria Berta Hernández, quien firmó los acuerdos, se le otorgó una plaza con un salario de 70,000 lempiras.

Sin embargo, este medio constató más de 500 nombramientos y ascensos previo a la finalización del Gobierno, el pasado 27 de enero.

Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

