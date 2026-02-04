“Indignante y abuso de autoridad”: CMH exige investigación por plazas a exfuncionarios de Salud

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, calificó como “indignante” la asignación de plazas en la Secretaría de Salud a exfuncionarios de alto nivel, previo a la finalización del Gobierno de Xiomara Castro que reveló de LA PRENSA Premium.

Santos mencionó que este tipo de acciones representan un golpe moral para los médicos que han luchado durante años por estabilidad laboral. “Para nosotros, como gremio médico, es una bofetada, porque hemos estado en las calles pidiendo aumento a la base salarial y nombramientos para colegas que tienen varios años trabajando bajo contrato o internato, y nunca obtuvimos una respuesta concreta”, señaló.

El dirigente gremial detalló que aún existen más de 250 médicos que laboraron durante la pandemia y que no han sido nombrados de manera permanente, pese a que, según indicó, tienen derecho a una plaza conforme al decreto 047-2020.

Además, afirmó que hay profesionales con entre 15 y 20 años de servicio bajo modalidades temporales que siguen sin estabilidad laboral.

Sobre el caso específico de la exviceministra Nerza Paz, Santos explicó que un nombramiento por interinato para un médico general debería recibir un salario base de 36,000 lempiras. “No por 95 mil lempiras. Es decir, que también ahí hay un exceso y habría que investigar”, manifestó.