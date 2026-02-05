Dos plazas con salario de L36 mil se aseguró el exviceministro Brian Erazo

Tras la publicación de LA PRENSA Premium donde evidenció que el exviceministro Erazo aseguró una plaza como médico general de guardia un día antes de finalizar el Gobierno de Castro, este reaccionó a través de sus redes sociales defendiendo su plaza."Como médicos, tenemos derecho a una jornada laboral que fue establecida hace décadas en el Estatuto del Médico Empleado. Dicho estatuto define que la jornada ordinaria es de 6 horas y que las de guardias no deben exceder las 72 horas (6 guardias). Asimismo, gracias al Gobierno de la Refundación, la asignación salarial de una plaza es de 36,000 lempiras brutos, aproximadamente 29,000 después de las deducciones correspondientes", escribió."A pesar de nuestra vocación de servicio público, durante años muchos profesionales jóvenes enfrentamos barreras injustificadas para ingresar al servicio público, aun contando con las competencias, credenciales e interés necesarios", agregó.El caso de Erazo forma parte de un festín de plazas en la Secretaría de Salud durante los últimos días del Gobierno de Xiomara Castro, período en el que altos funcionarios aseguraron nombramientos permanentes o interinos con salarios elevados.Entre los casos destapados por LA PRENSA Premium figura el de la exministra <a href="https://www.laprensa.hn/premium/renuncia-carla-paredes-nuevo-cargo-medico-san-lorenzo-salud-JI29127187">Carla Paredes, quien recibió una plaza como médico general de guardia en el Hospital de San Lorenzo, Valle</a>, con un salario de 105 mil lempiras mensuales.Paredes se pronunció públicamente el miércoles a través de una carta sobre los nombramientos en Salud, pero evitó referirse a su propio cargo.Asimismo, Nerza Gloria Paz Rodríguez, exviceministra y firmante de los acuerdos, <a href="https://www.laprensa.hn/premium/exministra-nerza-paz-nombramiento-medico-salario-jubilacion-IP29150686">recibió un nombramiento interino como médico general con un salario de 95 mil lempiras</a> durante los primeros seis meses de 2025, el cual fue autorizado por la doctora Paredes.Posteriormente, la doctora Paz otorgó el nombramiento a Paredes, por lo que fuentes consideran que fue una especie de intercambio de favores.A ello se suma el caso de la secretaria general <a href="https://www.laprensa.hn/premium/salud-nombramientos-secretaria-berta-hernandez-carla-paredes-CM29161993">Berta Mireya Hernández Escobar</a>, quien firmó múltiples nombramientos y posteriormente fue beneficiada con una plaza permanente como asistente técnico, con un salario de 70 mil lempiras.Según ella misma reveló, su nombramiento fue autorizado tras la designación por un solo día de la entonces exsecretaria de Salud y del asesor legal, Allan Pineda, cuyo único acto administrativo habría sido formalizar dicha plaza.Luego de la publicación de LA PRENSA Premium, el Gobierno de Nasry Asfura publicó una circular que deja sin validez las determinaciones del gobierno saliente de Xiomara Castro que extendían contratos laborales hacia el actual período de Gobierno.