Dos plazas con salario de L36 mil se aseguró el exviceministro Brian Erazo

Acuerdos ministeriales revelan que el exviceministro de Salud cuenta con dos nombramientos activos como médico general y médico general de guardia, ambos efectivos desde enero de 2026

El exviceministro Brian Erazo, de 34 años, reaccionó molesto ante las publicaciones de LA PRENSA que revelan su nuevo cargo.

Tegucigalpa, Honduras.

El exviceministro de la Secretaría de Salud (Sesal), Brian Martin Erazo Muñoz, figura con dos plazas activas dentro del sistema sanitario público, ambas con nombramiento formal y financiamiento estatal, lo que le garantiza ingresos mensuales brutos por 72 mil lempiras.

Se trata de una plaza como médico general y otra como médico general de guardia, cada una con un salario de 36,000 lempiras, según consta en acuerdos oficiales emitidos por la propia Sesal.

LA PRENSA Premium informó previamente que el exviceministro había asegurado una plaza como médico general de guardia, pero información reciente a la que tuvo acceso este medio confirmó que fueron dos las plazas adquiridas.

Los acuerdos ministeriales evidencian que una de las plazas fue creada originalmente en marzo de 2025 y rectificada en enero de 2026, mientras que la segunda fue autorizada el 26 de enero de 2026, ambas con fecha de efectividad a partir del 27 de enero de 2026, justo en el cierre del Gobierno saliente y en el inicio del entrante.

El Acuerdo No. 195-2026, fechado el 23 de enero de 2026 en Tegucigalpa, documenta la rectificación del Acuerdo Ministerial No. 1956-2025, emitido el 24 de marzo de 2025, mediante el cual se autorizó el nombramiento de Brian Erazo como médico general.

En el texto oficial, la Secretaría de Salud corrige la fecha de efectividad de la acción de personal. Aunque inicialmente se consignó como vigente a partir del 2 de enero de 2025, el acuerdo establece que lo correcto es que la plaza sea efectiva desde el 27 de enero de 2026.

La rectificación se realiza “en base al PDF de fecha 20 de enero de 2026 de la Administración Nacional de Servicio Civil”, dice el texto.

La plaza de médico general está adscrita a la Gerencia Central (Institución 060, Programa 01, Subprograma 00), con grupo-nivel 00-00 y un salario mensual de 36,000 lempiras.

Secretaria que firmó nombramientos en Salud recibió cargo de L70 mil

El acuerdo, al igual que otros que se han generado en Salud a altos cargos tras la finalización del Gobierno de Castro, fue firmado por la entonces secretaria de Estado en el Despacho de Salud, Nerza Gloria Paz Rodríguez, y refrendado por la secretaria general, Berta Mireya Hernández Escobar.

Tres días después, la Sesal emitió el Acuerdo No. 423-2026, con fecha 26 de enero de 2026, mediante el cual se aprueba una nueva acción de personal a favor de Erazo Muñoz, esta vez como médico general de guardia.

El documento establece que el nombramiento es efectivo también a partir del 27 de enero de 2026 y asigna un salario mensual de 36,000 lempiras.

La plaza corresponde igualmente a la Gerencia Central, pero con número de puesto distinto (No. 10591), lo que confirma que se trata de dos cargos separados dentro de la estructura administrativa del Estado.

El acuerdo detalla la aprobación conforme a la Ley de Servicio Civil y demás normativas vigentes, y vuelve a llevar las firmas de Nerza Paz y Berta Mireya Hernández Escobar.

LA PRENSA Premium contactó al exviceministro Brian Erazo a través de WhatsApp para consultarle su versión sus nombramientos, a lo que respondió diciendo que es "una difamación".

Asimismo, se le consultó a la abogada Hernández, ya que ambos nombramientos al exviceministro llevan su firma, a lo que respondió que "esa información es súper privada" y que no estaba autorizada para brindarla porque ya no era secretaria general.

Exministra Carla Paredes evita referirse a su nombramiento de L105,000

Festín

Tras la publicación de LA PRENSA Premium donde evidenció que el exviceministro Erazo aseguró una plaza como médico general de guardia un día antes de finalizar el Gobierno de Castro, este reaccionó a través de sus redes sociales defendiendo su plaza.

"Como médicos, tenemos derecho a una jornada laboral que fue establecida hace décadas en el Estatuto del Médico Empleado. Dicho estatuto define que la jornada ordinaria es de 6 horas y que las de guardias no deben exceder las 72 horas (6 guardias). Asimismo, gracias al Gobierno de la Refundación, la asignación salarial de una plaza es de 36,000 lempiras brutos, aproximadamente 29,000 después de las deducciones correspondientes", escribió.

"A pesar de nuestra vocación de servicio público, durante años muchos profesionales jóvenes enfrentamos barreras injustificadas para ingresar al servicio público, aun contando con las competencias, credenciales e interés necesarios", agregó.

El caso de Erazo forma parte de un festín de plazas en la Secretaría de Salud durante los últimos días del Gobierno de Xiomara Castro, período en el que altos funcionarios aseguraron nombramientos permanentes o interinos con salarios elevados.

Entre los casos destapados por LA PRENSA Premium figura el de la exministra Carla Paredes, quien recibió una plaza como médico general de guardia en el Hospital de San Lorenzo, Valle, con un salario de 105 mil lempiras mensuales.

Paredes se pronunció públicamente el miércoles a través de una carta sobre los nombramientos en Salud, pero evitó referirse a su propio cargo.

Asimismo, Nerza Gloria Paz Rodríguez, exviceministra y firmante de los acuerdos, recibió un nombramiento interino como médico general con un salario de 95 mil lempiras durante los primeros seis meses de 2025, el cual fue autorizado por la doctora Paredes.

Posteriormente, la doctora Paz otorgó el nombramiento a Paredes, por lo que fuentes consideran que fue una especie de intercambio de favores.

A ello se suma el caso de la secretaria general Berta Mireya Hernández Escobar, quien firmó múltiples nombramientos y posteriormente fue beneficiada con una plaza permanente como asistente técnico, con un salario de 70 mil lempiras.

Según ella misma reveló, su nombramiento fue autorizado tras la designación por un solo día de la entonces exsecretaria de Salud y del asesor legal, Allan Pineda, cuyo único acto administrativo habría sido formalizar dicha plaza.

Luego de la publicación de LA PRENSA Premium, el Gobierno de Nasry Asfura publicó una circular que deja sin validez las determinaciones del gobierno saliente de Xiomara Castro que extendían contratos laborales hacia el actual período de Gobierno.

