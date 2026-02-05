Dos plazas con salario de L36 mil se aseguró el exviceministro Brian Erazo

Tegucigalpa, Honduras.

El exviceministro de la Secretaría de Salud (Sesal), Brian Martin Erazo Muñoz, figura con dos plazas activas dentro del sistema sanitario público, ambas con nombramiento formal y financiamiento estatal, lo que le garantiza ingresos mensuales brutos por 72 mil lempiras.

Se trata de una plaza como médico general y otra como médico general de guardia, cada una con un salario de 36,000 lempiras, según consta en acuerdos oficiales emitidos por la propia Sesal.

LA PRENSA Premium informó previamente que el exviceministro había asegurado una plaza como médico general de guardia, pero información reciente a la que tuvo acceso este medio confirmó que fueron dos las plazas adquiridas.

Los acuerdos ministeriales evidencian que una de las plazas fue creada originalmente en marzo de 2025 y rectificada en enero de 2026, mientras que la segunda fue autorizada el 26 de enero de 2026, ambas con fecha de efectividad a partir del 27 de enero de 2026, justo en el cierre del Gobierno saliente y en el inicio del entrante.

El Acuerdo No. 195-2026, fechado el 23 de enero de 2026 en Tegucigalpa, documenta la rectificación del Acuerdo Ministerial No. 1956-2025, emitido el 24 de marzo de 2025, mediante el cual se autorizó el nombramiento de Brian Erazo como médico general.

En el texto oficial, la Secretaría de Salud corrige la fecha de efectividad de la acción de personal. Aunque inicialmente se consignó como vigente a partir del 2 de enero de 2025, el acuerdo establece que lo correcto es que la plaza sea efectiva desde el 27 de enero de 2026.

La rectificación se realiza “en base al PDF de fecha 20 de enero de 2026 de la Administración Nacional de Servicio Civil”, dice el texto.

La plaza de médico general está adscrita a la Gerencia Central (Institución 060, Programa 01, Subprograma 00), con grupo-nivel 00-00 y un salario mensual de 36,000 lempiras.