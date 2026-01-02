José Manuel Matheu lanza dura crítica a la presidenta Xiomara Castro

TEGUCIGALPA

El exministro de la Secretaría de Salud y actual diputado del Congreso Nacional, José Manuel Matheu, dirigió una carta abierta a la presidenta Xiomara Castro, en la que cuestiona la gestión del actual gobierno y exige la inmediata publicación del decreto que establece descuentos para adultos mayores y jubilados. En la misiva, Matheu lamenta que la mandataria no haya podido ejercer plenamente su liderazgo y afirma: “qué lástima que nunca la dejaron ser usted la verdadera presidenta; que lástima que siempre le impusieron agendas desfasadas y absurdas”, en referencia al entorno político que, a su juicio, rodeó a la saliente titular del Ejecutivo a lo largo de su gestión.

El extitular de Salud también criticó la forma en que se condujo la administración pública, señalando que “la rodearon de aduladores agacha cabezas, muchos de ellos aprovechados y mañosos como los de gobiernos anteriores”, y agregó que “el nepotismo campeó por todos lados”. Sobre su paso por la Secretaría de Salud, Matheu defendió su gestión asegurando que actuó con “lealtad, completa entrega y capacidad”, subrayando que nunca buscó protagonismo personal: “jamás traté de lucirme y daba a usted todo el crédito de las cosas buenas que iba haciendo”. Asimismo, recordó que enfrentó conflictos internos mientras impulsaba proyectos estratégicos, asegurando que “yo fui quien ideé la red de hospitales que íbamos a hacer, así como los Centros de Estabilización de Emergencia y Maternidad”, iniciativas que, según sostiene, no estaban contempladas originalmente en el plan de gobierno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Matheu denunció que decisiones posteriores provocaron retrasos y sobrecostos en proyectos hospitalarios, afirmando que “no solo mintieron y no fueron capaces de terminar ninguno, sino que casi triplicaron injustificadamente su valor”, lo cual, según él, puede corroborarse con documentos de organismos financieros internacionales. En otro apartado, el diputado afirmó que dejó recursos y equipos listos para fortalecer la atención primaria, pero lamentó que las nuevas autoridades “fueron incapaces de terminar siquiera el búnker de Oncología del Hospital San Felipe” y que “ni siquiera pusieron a funcionar la Unidad de Medicina Nuclear para tratar cáncer de tiroides”.

No obstante, el reclamo central del exministro se concentró en la falta de publicación del decreto aprobado por unanimidad en junio de 2025, que reforma la Ley de Protección al Adulto Mayor y Jubilados. Sobre este punto, Matheu cuestionó directamente al Ejecutivo: “¿por qué no publican el decreto?”, recordando que fue enviado hace más de seis meses al despacho presidencial. Según explicó, la reforma establece “descuentos reales del 25 y 35 % sobre la factura total en electricidad, agua, telefonía, cable, internet y bienes inmuebles”, beneficios que aún no han entrado en vigencia por no haberse publicado en el diario oficial La Gaceta. El diputado advirtió que la demora podría responder a intereses ocultos, señalando que el decreto no se publica “a menos que existan intereses bajo la mesa”, y consideró que esta omisión afecta directamente a la población adulta mayor que el gobierno asegura proteger. Finalmente, Matheu hizo un llamado a la presidenta Castro para que agilice el trámite, reiterando su solicitud de “que envíe ya sin más demoras a La Gaceta ese decreto que beneficiará a la población mayor”, concluyendo su carta con un mensaje personal de buenos deseos hacia la mandataria.

