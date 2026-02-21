Amigos de Eric Dane crean una campaña de GoFundMe para apoyar a sus hijas

Estados Unidos.

Amigos de Eric Dane han creado una campaña de recaudación de fondos de $250,000 para sus dos hijas tras su fallecimiento. Una cuenta de GoFundMe afirma que la estrella de "Grey's Anatomy" falleció el jueves a los 53 años, "dejando atrás a su devota esposa, Rebecca, y a sus dos hijas adolescentes, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida" tras una batalla contra la ELA. "Tras su diagnóstico, Eric, incluso cuando su propia salud se deterioró, mantuvo su profundo compromiso de ayudar a otros que enfrentan la misma enfermedad devastadora", continuaron. "A medida que su enfermedad progresaba mucho más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, los amigos de Eric se han unido para crear esta campaña de recaudación de fondos de GoFundMe para apoyar a sus hijas y sus necesidades futuras".

Triste despedida No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse La familia de Eric Dane anunció su fallecimiento el jueves en un comunicado a People. “Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, decía el comunicado. “A lo largo de su trayectoria con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño”. “Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”, concluía el comunicado. “La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”. Tras su muerte, la voz del actor resurgió en un mensaje de video pregrabado a sus hijas en “Famous Last Words” de Netflix, instándolas a “luchar hasta el último aliento” y a “nunca rendirse” ante la adversidad. Eric Dane y su esposa Rebecca Gayheart cancelaron su divorcio en 2025 tras el diagnóstico de la enfermedad debilitante del actor de “Brilliant Minds”. “Les decimos: ‘Apoyamos a la gente, pase lo que pase. Él es nuestra familia. Él es su padre’”, dijo Gayheart sobre sus hijas durante una aparición en el podcast “Broad Ideas” en noviembre.