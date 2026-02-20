Eric Dane se culpó por su ruptura con su esposa Rebecca Gayheart

Estados Unidos.

El actor Eric Dane se culpó por separarse de su esposa Rebecca Gayheart, según declaró en un nuevo especial grabado antes de su fallecimiento. "Creo que Rebecca estaba más dispuesta a hacer su parte que yo", declaró a Brad Falchuk para el programa de Netflix "Últimas Palabras Famosas: Eric Dane". El especial se estrenó este viernes 20 de febrero, un día después de que Eric Dane falleciera a los 53 años tras una difícil batalla contra la ELA. "No tengo ese gen que te hace querer seguir adelante pase lo que pase", continuó el actor de "Anatomía de Grey". "Yo digo: 'Si hay un agujero en el barco, no intentes taparlo'. Deshazte de él y encuentra uno nuevo". Dane y Gayheart, de 54 años, se separaron en 2018 tras 13 años de matrimonio, pero cancelaron su divorcio en marzo de 2025, un mes antes de que Dane hiciera público su diagnóstico de ELA.

La pareja tuvo dos hijas: Billie, de 15 años, y Georgia, de 14. Eric Dane elogió a su exesposa en el especial, llamándola "una luchadora" que siempre "se mantiene firme". También admitió que se perdió mucho tiempo con Gayheart y sus hijas tras la separación. "Seguimos siendo mejores amigos, pero ya no estamos juntos", explicó en ese entonces. "Debido a la distancia que supone vivir en casas separadas, hemos perdido mucho tiempo. Pero me aseguré de estar presente tanto como fuera posible y, sobre todo, cuando fuera necesario". "Todavía nos amamos profundamente", continuó Dane, "solo creo que no queremos vivir juntos. Pero hay mucho amor entre nosotros". La estrella de "Euphoria" también declaró: "Nunca, para cuando alguien vea esto, me habría enamorado de otra mujer tan profundamente como me enamoré de Rebecca".

#greysanatomy #anatomiadegrey #ela #als ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁 @elespanolcom Eric Dane, el actor conocido mundialmente por dar vida al doctor Mark Sloan en “Anatomía de Grey” y por su papel de Cal Jacobs en “Euphoria”, ha m*3rt0 a los 53 años tras una dur4 b4t4lla contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Dane hizo pública su enfermedad en abril de 2025 y, desde entonces, se convirtió en uno de los rostros más visibles en la luch4 por visibilizar la ELA y recaudar fondos para su investigación. En sus últimas entrevistas reconocía que la enfermedad había avanzado rápido, que había perdido la movilidad de un brazo y que cada rodaje suponía un reto físico y emocional. En uno de sus testimonios más conmovedores, el actor admitía que había sido “dur0” llegar al set e incluso ser capaz de decir sus frases, porque la historia que interpretaba estaba demasiado cerca de su propia realidad. Confesaba que lo más difícil había sido separarse del personaje, ya que por primera vez encarnaba a alguien que atravesaba lo mismo que él vivía en tiempo real. A pesar de sus limitaciones físicas, Dane aseguraba que aún conservaba sus mejores herramientas como intérprete: “todavía tengo mi cerebro y todavía tengo mi voz”, decía, decidido a seguir trabajando mientras pudiera. Asumía que, a partir de entonces, muchos de sus papeles estarían ligados inevitablemente a la ELA y hablaba del “gorila de 800 kilos en la habitación” para referirse a una enfermedad imposible de obviar frente a la cámara. Hasta el final, Dane utilizó su notoriedad para humanizar la ELA y acompañar a otras personas que se enfrentan al mismo diagnóstico, convirtiéndose en un símbolo de valentía y dignidad. #ericdane