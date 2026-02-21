Tabla posiciones LaLiga tras caída del Real Madrid vs Osasuna; Barcelona sonríe

Madrid, España.

¡Dura caída! El Real Madrid ha cedido terreno en su pelea por el liderato, esto luego de perder por 2-1 ante el Osasuna en la jornada 25 de la Liga Española. La derrota le permite al Barcelona acortar distancias o incluso arrebatarle la cima en esta fecha. El equipo de Arbeloa fue sometido por los locales en El Sadar, que con tantos de Budimir y Raúl García, consiguieron arrebatarle puntos al cuadro blanco, que por el momento sigue líder, pero se complica en esta fecha.

Tras el partido, el Real Madrid se mantiene en el liderato de la Liga Española con 61 unidades y el Barcelona le respira de cerca con 58 unidades; los azulgranas se miden este domingo ante uno de los colistas, el Levante de Kervin Arriaga - quien no estará en este duelo por suspensión -. Por su parte, el Villarreal se mantiene en la tercera plaza con 48 unidades y puede acortar distancias, ya que en esta jornada 25 se mide ante el Valencia. Atlético de Madrid ocupa la cuarta plaza con 45 puntos; los colchoneros se miden este sábado ante el RCD Espanyol. Real Betis se queda en el quinto puesto con 42 puntos luego del empate en esta fecha ante el Rayo Vallecano (1-1). El Espanyol ocupa el sexto y último cupo en puestos europeos con 35 unidades, sin embargo, son perseguidos por el Celta de Vigo y Athletic Club que tienen 34.

Tabla de posiciones de la Liga Española