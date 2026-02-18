  1. Inicio
Kervin Arriaga recibe dura sanción en Liga Española y no jugará ante Barcelona

El hondureño conoció este miércoles su duro castigo tras su expulsión en el derbi ante el Valencia en la jornada 24 de LaLiga EA Sports.

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 10:24 -
  • Agencia EFE
Kervin Arriaga fue sancionado luego de su expulsión ante el Valencia el pasado domingo.
Valencia, España.

El centrocampista hondureño del Levante Kervin Arriaga fue expulsado el pasado domingo en el duelo ante el Valencia. El catracho ha recibido una fuerte sanción tras su doble amarilla en el juego por la jornada 24 de LaLiga Sports 2025-2026.

El mediocampista ha sido sancionado con tres partidos por el Comité de Disciplina tras su expulsión en el derbi del pasado domingo, informó el propio organismo federativo.

Kervin Arriaga, que fue expulsado por dos amarillas casi consecutivas por aplaudir al colegiado, fue sancionado con un partido por su expulsión y con otros dos por “actitud de menosprecio o desconsideración”, ya que tras ser expulsado continuó aplaudiendo al árbitro.

De este modo, el jugador del Levante se perderá el partido de este miércoles ante el Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga y que fue aplazado en diciembre de 2025 por las fuertes lluvias, y los duelos ante el FC Barcelona y el Deportivo Alavés.

Además, el Comité de Disciplina también ha sancionado con tres partidos al segundo entrenador del Levante, Vicente Iborra. El ayudante de Luís Castro ha sido castigado con dos partidos por protestar y uno adicional por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

