Kervin Arriaga recibe dura sanción en Liga Española y no jugará ante Barcelona

El mediocampista ha sido sancionado con tres partidos por el Comité de Disciplina tras su expulsión en el derbi del pasado domingo, informó el propio organismo federativo.

El centrocampista hondureño del Levante Kervin Arriaga fue expulsado el pasado domingo en el duelo ante el Valencia . El catracho ha recibido una fuerte sanción tras su doble amarilla en el juego por la jornada 24 de LaLiga Sports 2025-2026.

Kervin Arriaga, que fue expulsado por dos amarillas casi consecutivas por aplaudir al colegiado, fue sancionado con un partido por su expulsión y con otros dos por “actitud de menosprecio o desconsideración”, ya que tras ser expulsado continuó aplaudiendo al árbitro.

De este modo, el jugador del Levante se perderá el partido de este miércoles ante el Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga y que fue aplazado en diciembre de 2025 por las fuertes lluvias, y los duelos ante el FC Barcelona y el Deportivo Alavés.

Además, el Comité de Disciplina también ha sancionado con tres partidos al segundo entrenador del Levante, Vicente Iborra. El ayudante de Luís Castro ha sido castigado con dos partidos por protestar y uno adicional por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado.