Así recordó Ellen Pompeo a Eric Dane, su compañero en Grey’s Anatomy

La actriz Ellen Pompeo, protagonista de Grey's Anatomy, se despidió públicamente de Eric Dane, su excompañero de reparto, tras conocerse la noticia de su fallecimiento el 19 de febrero de 2026 en Los Ángeles, a los 53 años.

Pompeo compartió en sus redes sociales fotografías y un video de momentos vividos junto a Dane durante las grabaciones de la serie, acompañados del mensaje: “Siempre te recordaremos como una persona feliz, alegre y amable. Ve con Dios ”.

Eric Dane, registrado por millones de seguidores como el doctor Mark Sloan, murió tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en abril de 2025.

La noticia de su muerte fue confirmada por su familia, que informó que el actor pasó sus últimos días rodeado de su esposa, Rebecca Gayheart, y sus hijas Billie y Georgia.

Ellen Pompeo y Eric Dane compartieron pantalla en Grey's Anatomy entre 2006 y 2012. En la ficción, sus personajes, Meredith Gray y Mark Sloan, desarrollaron una relación de amistad y complicidad.

