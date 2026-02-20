Así recordó Ellen Pompeo a Eric Dane, su compañero en Grey’s Anatomy

La actriz Ellen Pompeo, protagonista de Grey's Anatomy, se despidió públicamente de Eric Dane, su excompañero de reparto, tras conocerse la noticia de su fallecimiento el 19 de febrero de 2026 en Los Ángeles, a los 53 años.
Pompeo compartió en sus redes sociales fotografías y un video de momentos vividos junto a Dane durante las grabaciones de la serie, acompañados del mensaje: “Siempre te recordaremos como una persona feliz, alegre y amable. Ve con Dios ”.
Eric Dane, registrado por millones de seguidores como el doctor Mark Sloan, murió tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en abril de 2025.
La noticia de su muerte fue confirmada por su familia, que informó que el actor pasó sus últimos días rodeado de su esposa, Rebecca Gayheart, y sus hijas Billie y Georgia.
Ellen Pompeo y Eric Dane compartieron pantalla en Grey's Anatomy entre 2006 y 2012. En la ficción, sus personajes, Meredith Gray y Mark Sloan, desarrollaron una relación de amistad y complicidad.
En su publicación, la actriz recordó la personalidad alegre y bondadosa de Dane, y destacó el impacto humano que dejó en quienes lo conocieron, más allá de su trabajo actoral.
Patrick Dempsey , actor que interpretó a Derek Shepherd , también reaccionó con un mensaje: "Era un placer trabajar con él. Entre nosotros nunca hubo competencia, solo respeto y amistad".
Otros integrantes del elenco, como Chandra Wilson y Kevin McKidd, compartieron recuerdos de su paso por el set y resaltaron su humor y energía positiva durante las jornadas de grabación.
La noticia generó múltiples mensajes en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio artístico recordaron a Dane como un hombre carismático y generoso, además de un actor versátil que también participó en producciones como Euphoria y The Last Ship .
En Euphoria, Dane interpretó a Cal Jacobs , un personaje que le permitió explorar registros más complejos y consolidar su trayectoria como actor de carácter.
Su partida deja un vacío en la industria televisiva y un legado en la memoria de los seguidores de Grey's Anatomy, quienes lo apodaron “ McSteamy ”, sobrenombre que trascendió la serie y se incorporó a la cultura popular.
Ellen Pompeo recibió su homenaje con el mensaje: “Ve con Dios”, palabras que reflejan el cariño que los unió dentro y fuera de la pantalla.
