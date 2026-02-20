El mundo de la televisión rinde homenaje a Eric Dane

Actores y directores de Hollywood han rendido homenaje en las últimas horas al actor Eric Dane, popular por protagonizar series como Grey's Anatomy y Euphoria, quien falleció a los 53 años a causa de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica).
“La liga de fútbol ‘fantasy’ de Franklin Strip echará de menos al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verá desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA”, escribió en redes sociales Ashton Kutcher, actor, al mencionar la liga privada de fútbol conformada por celebridades del mundo del cine en la que ambos participaban.
“Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición”, expresó Sam Levinson, creador de Euphoria, en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter (THR).
Las cuentas oficiales en Instagram de la serie, que estrenará en breve su tercera temporada, y de HBO Max, su distribuidor, también se hicieron eco del fallecimiento del artista.
“Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Eric Dane. Tenía un talento increíble y HBO tuvo la suerte de haber trabajado con él en tres temporadas de ‘Euphoria’. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos durante este momento difícil”, se lee en el mensaje difundido por la serie y replicado por HBO Max.
Entre los papeles más destacados de Dane, quien falleció este jueves a causa de la ELA, figuran el cirujano plástico Mark Sloan, alias ‘McSteamy’ (Doctor Caliente), en Grey’s Anatomy; el padre bisexual del personaje interpretado por Jacob Elordi en Euphoria; y el oficial al mando Tom Chandler en The Last Ship (El último barco).
“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, informaron sus representantes en un comunicado difundido por THR.
“Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación del ELA, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”, añadieron.
Compañeros de Grey’s Anatomy, como James Pickens Jr., actor que interpreta al Dr. Richard Webber, y Sarah Drew, actriz que dio vida a la Dra. April Kepner, compartieron sus condolencias en Instagram.
Por su parte, Patrick Dempsey, actor que interpretó al Dr. Derek Shepherd, difundió un video de Dane en el que hablaba sobre su enfermedad.
Alyssa Milano, actriz que trabajó junto a Dane en Charmed (Embrujadas), compartió en Instagram un homenaje al actor: “No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo. Le encantaba pillar a la gente desprevenida”.
Michael Grassi, creador de Brilliant Minds, serie en la que el actor interpretó a un bombero con ELA en uno de sus últimos papeles, afirmó que trabajar con Dane fue “el mayor honor de mi carrera”.
“Eric fue un ícono de la televisión que iluminó nuestras pantallas durante décadas. No solo tenía un talento tremendo, sino que también era generoso, amable y valiente”, agregó Grassi.
Por su parte, el actor Jensen Ackles y compañero de Eric Dane en la serie Countdown escribió esta mañana sus condolencias: "Descansa en paz mi hermano. Te veré en el camino. "
La productora de Grey´s Anatomy, Shonda Rhimes escribió escribió en su Instagram:
"Eric Dane fue un miembro muy querido de las familias de Shondaland y Grey's Anatomy. Fue un actor verdaderamente talentoso, cuya interpretación del Dr. Mark Sloan dejó una huella imborrable en la serie y en el público mundial".
"Agradecemos el talento artístico, el espíritu, la amistad y la humanidad que compartió con nosotros durante tantos años. Acompañamos en el corazón a su familia, sus seres queridos y a todos aquellos que se sintieron conmovidos por su trabajo".
ABC y 20th Television publicaron un comunicado en el que lamentaron su muerte: “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en ‘Grey’s Anatomy’ dejaron una huella imborrable en el público de todo el mundo, y su valentía y aplomo durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos”.