El mundo de la televisión rinde homenaje a Eric Dane

Las cuentas oficiales en Instagram de la serie, que estrenará en breve su tercera temporada, y de HBO Max, su distribuidor, también se hicieron eco del fallecimiento del artista.

“Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Eric Dane. Tenía un talento increíble y HBO tuvo la suerte de haber trabajado con él en tres temporadas de ‘Euphoria’. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos durante este momento difícil”, se lee en el mensaje difundido por la serie y replicado por HBO Max.