Horóscopo de hoy, 20 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 07:38 -
  • Agencia EFE
En el terreno personal habrá sorpresas este fin de semana.

 Fotos Shutterstock
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Vas a tener una reunión con antiguos amigos o conocidos; aunque la acoges con escepticismo, terminarás disfrutando y pasándolo bien. Tendencia muy positiva en las relaciones profesionales. Estableces nuevos contactos con gran repercusión en tus proyectos.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La llegada del fin de semana te pone un poco nervioso, posiblemente porque tienes expectativas ante alguna persona, pero sientes que el tiempo pasa muy deprisa sin que tú hayas hecho nada para conseguir lo que quieres. Date un respiro.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Estos días serán complicados en lo emocional por las tensiones familiares, y si no sois capaces de sacároslas de encima, pueden aparecer afecciones del sistema nervioso y problemas para el correcto descanso del organismo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Habrá buenas noticias sobre el dinero; por fin vas a terminar de pagar esa hipoteca que te llevaba asfixiando estos años o te llega una buena suma de una herencia. Una gran alegría que merece celebración... o así lo creerá tu familia, que tiene preparada una sorpresa.

LEO (23 julio - 22 agosto). No estaría de más que estrecharas tus vínculos afectivos; aunque las personas que están a tu lado saben lo que sientes por ellos, siempre es muy agradable y enriquecedor demostrar lo mucho que les quieres. Pruébalo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Mucha suerte en todo lo que tenga que ver con las relaciones sociales, aunque en las relaciones con tu mejor amigo aparece hoy precisamente un punto negro, ya que te criticará por supuesta falta de atención en momentos malos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Un compromiso social te sacará de la rutina semanal, y pasarás granes momentos junto a los amigos que no veías hace tiempo. Recordar los tiempos pasados evocará en tu mente alegrías y tristezas, pero sobre todo ganas de seguir progresando.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). No permitas que las cuestiones afectivas interfieran en tus asuntos laborales; tendrás que ser capaz de no llevar los problemas de una actividad a otra, porque la mezcla puede ser peligrosa. Alguien de tu entorno personal te hará una buena proposición económica.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu chispa está hoy muy visible: causarás muy buena impresión entre las personas que conozcas, especialmente receptivos a los comentarios ocurrentes Si no tienes pareja, habrá oportunidades de iniciar una relación.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si no tienes pareja, mucha atención a los flechazos hoy, porque en el trabajo, en alguna reunión de amigos e incluso familia, alguien puede acercarse a ti y vivirás ese sentimiento de atracción inmediata que puede ir pronto a más.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Hoy tendrás un papel importante en todo tipo de negociaciones, bien sean personales o profesionales. Serás el centro de datos al que acudan todos los implicados para justificar sus argumentos. En el terreno personal habrá sorpresas.

