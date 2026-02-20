Maity Interiano se suma a Así Veo las Cosas con Jorge Ramos

La comunicadora hondureña Maity Interiano anunció su incorporación al proyecto periodístico independiente Así Veo las Cosas, liderado por el periodista mexicano Jorge Ramos. El espacio, lanzado en 2024 tras la salida de Ramos de Univisión, se ha consolidado como canal digital y pódcast enfocado en análisis, entrevistas y cobertura de temas de migración, política y cultura, dirigido principalmente a la audiencia latina en Estados Unidos.

Interiano debutó en el programa con una entrevista al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue enjuiciado y sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos y, posteriormente, absuelto en 2025, según se informó, por decisión del presidente Donald Trump. La experimentada periodista marcó su estreno en este formato de periodismo independiente.

Sobre su incorporación, Interiano expresó: “Estoy trabajando con un excelente equipo de Así Veo las Cosas y con un gran amigo colega, Jorge Ramos, que me ha invitado a formar parte de este proyecto. Desde pequeña siempre supe que quería ser periodista y lo pude hacer por muchos años, pero ahora las cosas han cambiado y me permite hacerlo de una manera independiente. Me permite hacerlo con un equipo cuya misión es traer información para que usted mismo en casa pueda tomar decisiones importantes y trascendentales, en especial los inmigrantes que estamos en este país”.