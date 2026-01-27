EE UU inicia "un nuevo capítulo" en su relación con Honduras, dice encargada de Negocios

Tegucigalpa

Estados Unidos inició este martes "un nuevo capítulo" en sus relaciones con Honduras tras la posesión de su nuevo presidente, Nasry 'Tito' Asfura, dijo la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, un anuncio esperado después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, solicitara el voto por Asfura poco antes de las elecciones del 30 de noviembre.

"Honrada de ser la representante oficial del Gobierno de los Estados Unidos en la toma de posesión del presidente electo Asfura. Hoy marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Honduras", subrayó la diplomática en un mensaje en la red social X.

El "nuevo capítulo" será "con oportunidades para avanzar juntos en prioridades compartidas en materia de seguridad, cooperación económica y el fortalecimiento de los lazos entre nuestras naciones", añade el escueto mensaje de Hoey, quien desde abril de 2025 está a cargo de la Embajada de su país en Honduras, tras el cese en el cargo de Laura Dogu.

Antes de asumir hoy el poder, hace dos semanas, en su condición de presidente electo, Asfura visitó Estados Unidos e Israel, países con los que dijo que Honduras fortalecerá sus relaciones y lazos de cooperación.