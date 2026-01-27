  1. Inicio
Francia reitera a Honduras apoyo a la democracia tras investidura de Asfura

El embajador de Francia en Tegucigalpa, Cédric Prieto, calificó la jornada como "un gran día" para Honduras

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 12:35 -
  • Agencia EFE
El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, habla luego de su investidura en Tegucigalpa.

 Fotografía: Gustavo Amador / EFE
​​Tegucigalpa.

El embajador de Francia en Tegucigalpa, Cédric Prieto, reiteró este martes el respaldo de su país a la defensa de la democracia y los derechos humanos, previo a la investidura de Nasry 'Tito' Asfura como nuevo presidente de Honduras.

En declaraciones a EFE, Prieto, quien asistió al Parlamento de Honduras como invitado a la toma de posesión de Asfura, calificó la jornada como "un gran día" y destacó los valores compartidos, basados en el "legado" de la Revolución Francesa.

"Como francés, como Francia, creo que es un deber poder perpetuar este legado, este legado de la Revolución Francesa, de valores comunes que compartimos con Honduras, de defensa de la libertad, de la igualdad, la fraternidad", subrayó Prieto.

Señaló además que esos valores comunes se reflejan en la defensa de la democracia y del Estado de derecho, pilares fundamentales para garantizar los derechos humanos.

El diplomático francés dijo que aún "hay mucho por hacer" y que Francia se mantiene firme en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asumió la Presidencia de Honduras para un período de cuatro años, en sustitución de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

La ceremonia de investidura del nuevo mandatario hondureño no contó con la presencia de presidentes y jefes de Estado de otros países, por motivos de "austeridad", una medida anunciada previamente por Asfura tras ser proclamado presidente electo en diciembre pasado.

Últimas Noticias