Francia reitera a Honduras apoyo a la democracia tras investidura de Asfura

​​Tegucigalpa.

El embajador de Francia en Tegucigalpa, Cédric Prieto, reiteró este martes el respaldo de su país a la defensa de la democracia y los derechos humanos, previo a la investidura de Nasry 'Tito' Asfura como nuevo presidente de Honduras. En declaraciones a EFE, Prieto, quien asistió al Parlamento de Honduras como invitado a la toma de posesión de Asfura, calificó la jornada como "un gran día" y destacó los valores compartidos, basados en el "legado" de la Revolución Francesa.

"Como francés, como Francia, creo que es un deber poder perpetuar este legado, este legado de la Revolución Francesa, de valores comunes que compartimos con Honduras, de defensa de la libertad, de la igualdad, la fraternidad", subrayó Prieto. Señaló además que esos valores comunes se reflejan en la defensa de la democracia y del Estado de derecho, pilares fundamentales para garantizar los derechos humanos.