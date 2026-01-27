Juran los primeros tres nuevos ministros del cuatrienio de "Papi a la Orden"

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, juramentó este martes a tres ministros que pasan a integrar oficialmente su gabinete de gobierno, en el inicio formal de la nueva administración.

Asfura tomó promesa de ley a Sulmy Ortéz, quien asume como ministra de Gobernación, Justicia y Descentralización; a Mireya Agüero de Corrales, designada como ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Externa; y a Emilio Hernández Hércules, quien queda al frente de la Secretaría de Finanzas.

Hércules se desempeñaba como comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y el nuevo Congreso Nacional aceptó su renuncia en ese cargo.

Con estas designaciones, el mandatario avanza en la conformación del equipo que tendrá a su cargo áreas clave de la gestión pública, en un contexto marcado por altas expectativas ciudadanas en materia de gobernabilidad, política exterior y manejo de las finanzas del Estado.

Asfura plantea achicar el aparato estatal no como un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar la eficiencia del gobierno y redirigir los recursos públicos hacia la solución directa de los problemas de la población, priorizando la atención ciudadana sobre el gasto administrativo.

Esto es lo que dijo Nasry Asfura específicamente sobre la reducción del Estado, en su primer discurso como presidente de Honduras.

“La reducción del Estado, para tener una mayor eficiencia y poder dedicar nuestros recursos realmente a resolver problemas, a atender a la gente.”