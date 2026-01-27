El discurso completo de Nasry Asfura en su toma de posesión

Tegucigalpa, Honduras

Además, expuso las principales líneas de acción de su gobierno, con énfasis en la unidad nacional, la descentralización, la reducción del Estado para mejorar la eficiencia y la atención de temas prioritarios como la seguridad, la salud, la educación, la generación de empleo, la infraestructura y los programas sociales.

"Buenos días, que Dios los bendiga a todos y todas ustedes, y sus familias bendecidas.

Honorable presiente del Congreso, José Tomás Zambrano, y los diputados de este Congreso Nacional. Señores designados presidenciales, María Antonieta Mejía, Diana Waleska Herrera y Carlos Flores; honorable presidenta magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, y todos los magistrados; honorable presidenta del Consejo Nacional Electoral; señores magistrados presidentes del Tribunal Superior de Cuentas; señor jefe del Estado Mayor, General Héctor Benjamín Ardón, y la Junta de Comandantes; señores comisionados de la Policía Nacional; señor alcalde Juan Diego Zelaya y vicealcalde Aníbal Erhler, y la Corporación Municipal; señores jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en nuestro país; señores ciudadanos; el presidente de la República; invitados especiales; señor magistrado del Tribunal de Justicia Electoral; señora Comisionada Nacional de los Derechos Humanos; señores comisionados de la Unidad de Política Limpia; señores comisionados y presidente de la Comisión de Registro Nacional de las Personas; señor comisionado presidente del Instituto Acceso a la Información Pública; señores miembros de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización; señores comisionados de la Promoción y Defensa de Competencia; señores representantes de la Iglesia Católica; señores representantes de la Confraternidad Evangélica; señores miembros de la prensa nacional e internacional; damas y caballeros:

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de mucha gente, pero ante todo por la gracia de Dios que nos tiene hoy aquí a todos. Esto no ha sido un camino en soledad. En cada tropiezo hubo manos dispuestas a levantarlo. En cada momento difícil, palabras de aliento y cuando esto parecía más oscuro, la luz de muchas personas nos mostró el rumbo. Cada aporte fue valioso desde la familia y los amigos, los liderazgos de mi partido, la comunidad internacional y miles de hondureños y hondureñas que aportaron a la defensa de la democracia y de la libertad. Hoy quiero hacer una mención especial a tres personas que pasarán a la historia de Honduras por su firme papel en la defensa de la democracia. Al consejero Carlos Enrique Cardona, a la consejera Ana Presidenta Ana Paola Hall, a la consejera López Osorio Aguilar. Asimismo, expreso mi saludo y reconocimiento al jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, y la Junta de Comandante.

Al pueblo hondureño, gracias por la confianza depositada en las urnas. Su mensaje ha sido claro y contundente. Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr. No podemos perderlo. Tenemos que resolver problemas a la gente para servir. La descentralización es importante para la gobernanza. La descentralización es trabajar con 298 alcaldes sin ningún distingo de color político. Trabajar con ellos para poder gobernar y así se lo voy a demostrar. La reducción del Estado para tener una mayor eficiencia y poder dedicar nuestro recursos realmente a resolver problemas, a atender a la gente. Seguridad: de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso. Salud: mora quirúrgica y atender con medicinas a la gente. Educación: ya mandamos a imprimir 10 millones de libros para 1,270,000 alumnos de primer grado hasta el décimo primero. Inversión: ayer fue una muestra clara de la aprobación del RIT. Muchísimas gracias porque lo hicieron. Necesitamos generar trabajo, necesitamos generar empleo, oportunidad para la gente, con prosperidad. Infraestructura: importante para el desarrollo del país. No podemos buscar desarrollo si no tenemos infraestructura. La conectividad entre municipios, represas, desarrollo para el país. Agricultura: volver al campo, apoyarle a nuestra gente, para volver a ser productores, para volver a tener el nombre de Honduras adelante en el campo. Turismo: la generación generación de empleo y, lógicamente, desarrollar las bellezas que Dios nos ha dado aquí en Honduras. Programas sociales: claro que sí. Llevarlos sin distingo de colores a todo un pueblo, no tengan duda de eso. No más división, no es con insultos, con venganza, con odio que vamos a salir adelante. Eso no puede ser.Los hondureños queremos paz y prosperidad y en eso nos vamos a enfocar para hacerlo. Empeño mi alma, vida y corazón para hacerlo. Una familia dividida no avanza. Y Honduras es una gran familia que debe de respetarse y trabajar unida por su futuro. Para mí, y lo vuelvo a repetir, ante ustedes que representan un pueblo no existe diferencia ni colores políticos. No existen ideologías que nos vayan a dividir. Estoy aquí para servirles a ustedes también.

Muchísimas gracias, Lissette, mi esposa; Monique, mi hija; Stephanie, gracias; Alexandra, gracias. Enrique, Alejandro; mis hermanas Ivet, Carol, Giselle, Tulio. Muchísimas gracias por tenerme paciencia.Y quiero pedirles que me permitan pedirles hoy a ustedes aquí a los 256 diputados, propietarios y suplentes. No pedirle, sino les suplico que me apoyen las leyes que necesitamos para generar este cambio. Y te lo pido. Se lo pido por Honduras. Yo les voy a demostrar a ustedes que vamos a trabajar para servirnos a Honduras.No tengan duda de eso y el tiempo va a dar razón de eso.

Si me permiten ahora esta es una oración que la hice varias veces siendo alcalde. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y no a decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la felicidad. Si me das fuerza, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Y si me das la humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver el otro lado de la moneda. No me dejes culpar de traición a los demás solo porque no piensa igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo. A juzgarme con la misma medida con la que juzgo a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es la grandeza del fuerte. Que la venganza es la señal más primitiva del débil. Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza. Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para levantarme del fracaso. Si yo faltara a la gente, dame el valor para disculparme. Y si la gente faltara conmigo, dame el valor de perdonar. Señor, si alguna vez me olvido de ti, no te olvides tú nunca de mí. Amén. Honduras, no te voy a fallar. Vamos a estar bien. Dios.Dios los bendiga a ustedes, a sus familias. Dios bendiga a Honduras. Muchas gracias.Honduras. Honduras. Honduras".