Premios Oscar: los actores que han sido expulsados de la gala

Desde la fundación de los Premios Oscar en 1929, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró lo mejor del cine. A lo largo de casi un siglo, miles de artistas — actores, directores, guionistas, técnicos y productores — han sido nominados, galardonados y honrados.

Sin embargo, varios artistas han sido sancionados por acciones que no se alinean con los valores de estos reconocimientos. Como es el caso de Richard Gere, quien fue señalado por salirse del guion y hablar sobre la situación en el Tíbet durante los Oscar de 1993.

Aunque no fue formalmente expulsado de forma permanente de la Academia, dejó de ser invitado durante varios años tras ese episodio, pero con el tiempo su relación con la organización se restableció.

Sin embargo, otras estrellas de Hollywood no tuvieron la misma suerte y sus comportamientos los han llevado a tener sanciones permanentes. A continuación te mostraremos todos los casos de actores que han sido expulsados o prohibidos de asistir a los Oscar:

1. Carmine Caridi (2004)

Carmine Caridi, conocido por sus papeles en En el padrino II y Bugsy, fue el primer miembro expulsado de la Academia en su historia. Caridi comenzó a recibir cintas en VHS y DVD´s de películas (screeners) por parte de los distribuidores para que los votantes puedan verlas antes de emitir su voto.

En respuesta a que su videocasetera dejó de funcionar, decidió darle esos screeners a su amigo Russell Sprague para que pudiera revisarlas. Lo que parecía un acto de ayuda personal se convirtió en un escándalo, pues las cintas acabaron pirateadas en Internet.

“Mi reproductor de video se rompió y se las presté a un amigo para que me las copiara... y de alguna manera terminaron en Internet”, dijo el actor en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Durante varios años, decenas de películas que estaban en campaña para los Oscar comenzaron a aparecer en internet o en mercados piratas. La industria sospechaba que las filtraciones provenían de los screeners enviados a los votantes, pero no estaba claro quién era el responsable.

El escándalo escaló cuando el FBI inició una investigación contra redes de piratería cinematográfica a principios de los años 2000. Las autoridades rastrearon el origen de varias copias ilegales hasta Russell Sprague.

Cuando fue interrogado, Sprague reveló que recibía las cintas de Carmine Caridi. Entre las películas pirateadas estaban títulos que aún estaban en campaña para premios.

Caridi no vendía las copias ni formaba parte del negocio de piratería, pero había violado las estrictas normas de confidencialidad de la Academia, que prohíben compartir los screeners con cualquier persona, por lo que su membresía fue revocada en 2004. Carmine Caridi murió en 2019.