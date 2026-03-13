  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Julieta Venegas anuncia su debut literario con Norteña, Memorias del Comienzo

Julieta Venegas publicará Norteña, Memorias del Comienzo, su primer libro autobiográfico, vinculado a su próximo álbum.

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 15:51 -
  • Agencia EFE
Julieta Venegas anuncia su debut literario con Norteña, Memorias del Comienzo

"Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Un texto que vengo queriendo y a la vez no escribir, pero que fue avanzando a su ritmo", detalló Julieta Venegas en su publicación.

 Foto Instagram
Ciudad de México

La cantante mexicana Julieta Venegas anunció que debutará en la literatura con Norteña. Memorias del Comienzo, un libro autobiográfico que llegará en mayo a librerías de México, Argentina, Chile, Colombia y España.

La artista compartió la noticia en sus redes sociales, donde explicó que se trata de un texto personal en el que explora sus primeros años de vida, su familia y el origen de su relación con la música.

"Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Un texto que vengo queriendo y a la vez no escribir, pero que fue avanzando a su ritmo", detalló Venegas en su publicación.

Según la cantante, el libro funciona como una especie de “bitácora” que recorre desde sus recuerdos de infancia en Tijuana y Ciudad de México hasta el lanzamiento de su primer disco, Aquí (1997).

El proyecto está vinculado a su próximo álbum, también titulado Norteña, ya que ambos forman parte de un mismo ejercicio creativo de memoria. “El disco es una recreación de mi memoria musical. El libro es una especie de bitácora (...) Aunque el disco y el libro no son lo mismo, juntos son parte de un proyecto de memoria, una manera de reencontrarme con lo que me formó”, compartió la artista.

La obra será publicada por editoriales independientes en distintos países, entre ellas Almadía en México, y también estará disponible en formato digital y audiolibro.

Venegas, de 55 años, es una artista multipremiada con ocho Latin Grammy y un Grammy, considerada una de las principales referentes del pop latino y embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México.

Último tráiler del reinicio de Malcolm in the Middle ya está disponible

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias