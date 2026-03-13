Lista de canciones del concierto de Guerreras K-Pop para el 14 de marzo en SPS

Las Guerreras K-Pop se presentarán este 14 de marzo en el teatro José Francisco Saybe de San Pedro Sula, en un concierto que promete reunir a seguidores del género surcoreano con un repertorio de algunos de sus temas más conocidos.
El espectáculo forma parte de su gira por la región y reunirá canciones que han marcado su trayectoria dentro del K-pop, combinando coreografías, producción visual y un setlist pensado para los fanáticos del grupo.
A continuación, te compartimos una selección de algunas de las canciones que podrían formar parte del espectáculo, esto basado en el "soundtrack" de la exitosa película de Netflix: "KPop Demon Hunters".
1. “Your Idol":
2. Soda Pop:
3. Free - Rumi & Jinu:
4. Takedown - Huntrix ft. Twice:
5. How It’s Done - Huntrix:
6. What It Sounds Like - Huntrix:
7. Golden:
La presentación promete un espectáculo con coreografías elaboradas, visuales y la energía característica de este género musical.
El evento, presentado por Banco Atlántida, busca ofrecer una experiencia diferente para el público, integrando entretenimiento, cultura pop y el fenómeno global del K-pop, uno de los géneros musicales más influyentes de los últimos años. Los boletos están a la venta en Funcapital.com y bmticket.com.