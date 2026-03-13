  1. Inicio
Lista de canciones del concierto de Guerreras K-Pop para el 14 de marzo en SPS

Estas son algunas de las canciones que podrían formar parte del concierto de Guerreras K-Pop este sábado 14 de marzo en San Pedro Sula.

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 01:11 -
  • Redacción web
Todo está listo para el gran show que se llevará a cabo este sábado 14 de marzo en San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Honduras.

Las Guerreras K-Pop se presentarán este 14 de marzo en el teatro José Francisco Saybe de San Pedro Sula, en un concierto que promete reunir a seguidores del género surcoreano con un repertorio de algunos de sus temas más conocidos.

El espectáculo forma parte de su gira por la región y reunirá canciones que han marcado su trayectoria dentro del K-pop, combinando coreografías, producción visual y un setlist pensado para los fanáticos del grupo.

A continuación, te compartimos una selección de algunas de las canciones que podrían formar parte del espectáculo, esto basado en el "soundtrack" de la exitosa película de Netflix: "KPop Demon Hunters".

1. “Your Idol":

2. Soda Pop:

3. Free - Rumi & Jinu:

4. Takedown - Huntrix ft. Twice:

5. How It’s Done - Huntrix:

6. What It Sounds Like - Huntrix:

7. Golden:

La presentación promete un espectáculo con coreografías elaboradas, visuales y la energía característica de este género musical.

El evento, presentado por Banco Atlántida, busca ofrecer una experiencia diferente para el público, integrando entretenimiento, cultura pop y el fenómeno global del K-pop, uno de los géneros musicales más influyentes de los últimos años. Los boletos están a la venta en Funcapital.com y bmticket.com.

Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
