Comic Con Honduras debutará en julio con Natalia Tena como invitada

San Pedro Sula, Honduras.

La cultura pop tendrá por primera vez un evento de gran formato en Honduras con la llegada de Comic Con Honduras, cuya primera edición está prevista para el 4 y 5 de julio en Expocentro, en San Pedro Sula.

La convención reunirá a aficionados del cine, las series, los cómics, el anime, los videojuegos y el cosplay, en una agenda que incluirá concursos, zonas de exhibición, experiencias interactivas, participación de artistas y comercios especializados.

El evento surge como parte de una plataforma regional de encuentros dedicados a la cultura geek y pop, impulsada por el equipo detrás de producciones como Comic Con Nicaragua, Comic Con República Dominicana, MegaCon Costa Rica, Connecturday y Kmecca Con Costa Rica, convenciones que han convocado a amplias audiencias en distintos países de la región.

La organización del encuentro en Honduras es resultado de una alianza entre The Road Tech y MASCO, empresas que combinan experiencia en producción y desarrollo de eventos.

Entre los primeros invitados confirmados figura la actriz británica-española, Natalia Tena, conocida por interpretar a Nymphadora Tonks en la saga cinematográfica Harry Potter y a Osha en la serie Game of Thrones.