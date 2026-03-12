Comic Con Honduras debutará en julio con Natalia Tena como invitada

La cultura pop tendrá por primera vez un evento de gran formato en Honduras con la llegada de Comic Con Honduras, cuya primera edición está prevista para el 4 y 5 de julio en Expocentro, en San Pedro Sula.
La convención reunirá a aficionados del cine, las series, los cómics, el anime, los videojuegos y el cosplay, en una agenda que incluirá concursos, zonas de exhibición, experiencias interactivas, participación de artistas y comercios especializados.
El evento surge como parte de una plataforma regional de encuentros dedicados a la cultura geek y pop, impulsada por el equipo detrás de producciones como Comic Con Nicaragua, Comic Con República Dominicana, MegaCon Costa Rica, Connecturday y Kmecca Con Costa Rica, convenciones que han convocado a amplias audiencias en distintos países de la región.
La organización del encuentro en Honduras es resultado de una alianza entre The Road Tech y MASCO, empresas que combinan experiencia en producción y desarrollo de eventos.
Entre los primeros invitados confirmados figura la actriz británica-española, Natalia Tena, conocida por interpretar a Nymphadora Tonks en la saga cinematográfica Harry Potter y a Osha en la serie Game of Thrones.
También participará el actor de doblaje mexicano René García, reconocido por dar voz en español latino a Vegeta en Dragon Ball Z, uno de los personajes más emblemáticos del anime.
La organización adelantó que el evento también contará con la participación del cantante de openings de anime César Franco y del grupo Banana’s Cosboys, además de otros invitados internacionales que serán anunciados en las próximas semanas.
“Comic Con Honduras representa un sueño hecho realidad para miles de fanáticos del país. Con una producción de alto nivel, grandes invitados y una experiencia que emocione a públicos de todas las edades”, afirmó Edson Arauz, productor de Comic Con Honduras.
Durante los dos días de actividades, Expocentro albergará espacios dedicados a distintas expresiones de la cultura pop contemporánea, con el objetivo de reunir a comunidades de fanáticos y promover la participación de artistas y emprendimientos vinculados al sector.
“Honduras cuenta con una comunidad apasionada, vibrante y lista para recibir un evento de esta magnitud. Desde The Road Tech asumimos este proyecto con enorme responsabilidad, y junto a MASCO trabajamos para presentar una Comic Con con estándares internacionales”, señaló Óscar Romero, gerente general de The Road Tech.
La organización informó que en las próximas semanas dará a conocer nuevos invitados y actividades.
Las experiencias con invitados internacionales, incluidos autógrafos y fotografías, estarán disponibles en www.geeksplace.net, mientras que la información oficial del evento podrá consultarse en www.comicconhonduras.com.