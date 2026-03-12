Congreso aprueba reforma para proteger el 70% de las transferencias municipales

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional aprobó este jueves 12 de marzo la reforma por adición a la Ley de Municipalidades que establece un blindaje definitivo a las finanzas locales. La reforma se aprobó como una respuesta inmediata a las demandas de las nuevas autoridades de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).

La modificación, que da vida al Artículo 91-A, prohíbe que los entes judiciales ordenen embargos que superen el 30% de las transferencias que el Gobierno central otorga a los municipios. ​La iniciativa, presentada apenas 24 horas antes por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, fue dictaminada de urgencia tras conocerse casos críticos donde algunas alcaldías sufrieron el embargo del 100% de sus recursos durante años consecutivos. Esta práctica, calificada como abusiva por los parlamentarios, había provocado la parálisis de servicios básicos y el impago de planillas en comunidades categorizadas como vulnerables.