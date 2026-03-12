Finanzas asegura que planillas están al día, aunque reconoce pagos pendientes

Tegucigalpa.

El titular de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hércules, aseguró este jueves 12 de marzo que el Estado garantizará el pago de salarios a todos los empleados de las instituciones que serán suprimidas, al tiempo que afirmó que se reconocerá el sueldo correspondiente hasta el último día laborado. El funcionario explicó que actualmente las planillas del Gobierno se mantienen al día dentro del sistema, aunque reconoció que existen algunos pagos pendientes.

Según detalló, estos desembolsos se encuentran momentáneamente en pausa debido a procesos administrativos vinculados a la firma de convenios. “Quiero aclarar que las planillas que se cargan al sistema están al día. Reconocemos que hay pagos pendientes, pero estos están en pausa en vista de que hay convenios por firma, como en el caso de Salud”, manifestó Hércules. En relación con el Instituto Nacional del Diabético, el secretario indicó que los recursos ya fueron transferidos al Banco Central de Honduras, por lo que ahora corresponde a la Secretaría de Salud completar los procedimientos necesarios para efectuar los pagos a los trabajadores. Hércules también señaló que otras instituciones del Estado, entre ellas la Policía Nacional, mantienen sus compromisos salariales al día, incluyendo los pagos relacionados con bonos.