Gobierno de Honduras plantea recorte de L30,000 millones al presupuesto 2026

Tegucigalpa, Honduras

Argueta explicó que, una vez que la Secretaría de Finanzas concluya la revisión del proyecto presupuestario, este será sometido a aprobación en el Consejo de Ministros antes de ser remitido al Congreso Nacional para su discusión.

El secretario de Comunicaciones y Estrategia de Casa Presidencial, José Augusto Argueta, informó este miércoles que el Gobierno del presidente Nasry Asfura avanza en un proceso de ordenamiento de las finanzas públicas mediante la reformulación del Presupuesto General de la República 2026 , con prioridad en inversiones estratégicas como la infraestructura vial.

El funcionario señaló que la administración Nasry Asfura realiza una revisión del presupuesto heredado del Gobierno anterior, al que calificó como “excesivo e insostenible”.

En ese sentido, indicó que el Ejecutivo impulsa una reducción superior a 30,000 millones de lempiras, con el objetivo de equilibrar las finanzas del Estado y garantizar la sostenibilidad fiscal.

“Lo primero que estamos haciendo es poner en orden la casa. El presupuesto presentado anteriormente era oneroso y poco realista. Estamos haciendo ajustes para que responda a la realidad económica del país”, afirmó Argueta.

De acuerdo con el funcionario, Honduras inició el año fiscal 2026 bajo el principio de vigencia continuada del presupuesto anterior, debido a que el Congreso Nacional aún no ha aprobado el nuevo Presupuesto General de la República.

Argueta detalló que el presupuesto aprobado para 2025 fue cercano a 430,000 millones de lempiras. Sin embargo, la propuesta inicial para 2026 superaba los 469,249 millones de lempiras.

Ante ese escenario, el Gobierno plantea ajustar la cifra nuevamente a un nivel cercano a los 430,000 millones de lempiras, mediante la reducción de gastos considerados insostenibles, particularmente en el crecimiento de la planilla estatal.

El funcionario también anunció que el Gobierno prioriza la rehabilitación de más de 2,700 kilómetros de carreteras en todo el país, especialmente de cara al aumento de movilidad durante la Semana Santa.

Además, indicó que se fortalecerá la red vial primaria, secundaria y terciaria, mediante la asignación de maquinaria para los 298 municipios del país, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial.

Según Argueta, la reformulación del presupuesto para 2026 priorizará áreas como salud, infraestructura y crecimiento económico, en el marco de una política de mayor austeridad y responsabilidad fiscal orientada a atender las necesidades más urgentes de la población.

Argueta también se refirió a la visita del presidente Asfura a Chile, donde participó en la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país, Juan Antonio Kast.“En Chile se han realizado reuniones bilaterales y claramente la agenda internacional es atraer inversión extranjera, generar empleo y, por supuesto, el bienestar de nuestra gente”, expresó.

En relación con el incremento reciente en los precios de los combustibles, provocado por el alza del barril de petróleo en el mercado internacional, el funcionario señaló que el Gobierno aplicó un mecanismo de alivio temporal.

“Se dio un mecanismo de alivio temporal para el pueblo hondureño y se asumió por parte del Gobierno la mitad de ese aumento. Sin embargo, el barril de crudo ya comenzó a disminuir su precio”, afirmó.Asimismo, expresó que el Ejecutivo espera que el conflicto en Medio Oriente pueda resolverse pronto para reducir su impacto en los precios internacionales de la energía y, en consecuencia, en la economía hondureña.