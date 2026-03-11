Nasry Asfura asiste a toma de posesión de José Antonio Kast en Chile

Tegucigalpa, Honduras.

Asfura asistió al evento como parte de la delegación oficial de Honduras, acompañado por Mireya Agüero , secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

La investidura presidencial se llevó a cabo en el Congreso Nacional chileno , donde se reunieron jefes de Estado, representantes diplomáticos y delegaciones internacionales.

Nasry Asfura , presidente de Honduras, asistió este miércoles en la ceremonia de toma de posesión del nuevo mandatario de Chile, José Antonio Kast , en un acto oficial realizado en Valparaíso.

Durante la ceremonia protocolaria, la banda presidencial fue colocada al nuevo gobernante chileno por Paulina Núñez, presidenta del Senado de Chile, formalizando así el inicio de su mandato.

Posteriormente, los jefes de Estado y las delegaciones extranjeras participaron en el saludo oficial y en una recepción diplomática realizada en el Palacio Cerro Castillo, una de las residencias oficiales del gobierno chileno.

La presencia del mandatario hondureño en este evento forma parte de la agenda diplomática del país y busca mantener el acercamiento con naciones de la región.

Durante su visita, Asfura felicitó al pueblo chileno por el proceso democrático y expresó sus deseos de éxito al nuevo jefe de Estado.

“Quiero felicitar al pueblo de Chile por esta ejemplar jornada democrática y desearle al presidente José Antonio Kast el mayor de los éxitos en su gestión. Chile es una nación hermana con la que Honduras mantiene una relación de respeto, cooperación y amistad”, manifestó.

El presidente hondureño también destacó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Además, reiteró que su gobierno continuará impulsando relaciones internacionales que permitan generar oportunidades de cooperación e inversión.

“Desde Chile reitero mi compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones internacionales de Honduras, buscando siempre oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo para nuestro país”, expresó.