Show de Valverde, Vini pide perdón, frustración de Guardiola y locura de Mbappé

El Real Madrid goleó al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions: te mostramos las mejores imágenes de la exhibición de Valverde y Mbappé presente.
El saludo entre los entrenadores Pep Guardiola (Manchester City) y Álvaro Arbeloa (Real Madrid) en la previa del partido por los octavos de final.
Este es fue el 11 titular del Real Madrid: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Brahim y Vinicius.
El Manchester City comenzó con la iniciativa del partido, pero fue el Real Madrid el que dio tres golpes en el primer tiempo y vaya forma de hacerlo.
Fede Valverde se convritió en la figura y protagonista con una tremenda exhibición y con el primer triplete en su carrera.
El primero llegó en el minuto 20. Courtois le mandó un balón largo a Fede Valverde y el uruguayo corrió desde propia cancha, se quitó la marca de encima y posteriormente, superó a Donnarumma para mandar la esférica al fondo de la red.
La locura de Fede Valverde apenas empezaba y minutos después se vinieron sus otros dos golazos ante el Manchester City.
Siete minutos más tarde se vino el segundo. El uruguayo nuevamente soltó un bombazo cruzado y desató la locura del Bernabéu antes de cumplirse la media hora del encuentro.
El capitán del Real Madrid estaba teniendo su noche mágica en Champions y así lo festejaba ante su gente en el Bernabéu.
El futbolista uruguayo también se fue a festejarlo con su entrenador, Álvaro Arbeloa.
Y justo antes del descanso, Fede Valverde selló su noche mágica con el triplete: Brahim envió un excepciona pase y el uruguayo se quitó la marca en el área chica en un espacio reducido y definió de forma espectacular.
El uruguayo brindó una exhibición de golazos en la primera etapa y como era de esperarse, desató la locura en el estadio.
Y en la banca estaba su figura: Kylian Mbappé - lesionado - lo festejó con todo desde el área VIP del Santiago Bernabéu. David Alaba también estuvo acompañando al francés.
Kylian Mbappé y Alaba se volvieron locos desde sus asientos y el Real Madrid se iba al descanso con una goleada ante el Manchester City.
Mbappé no ocultó su emoción tras el 3-0 del encuentro. El francés está en recuperación y se espera su presencia en el duelo de vuelta.
La decepción de Guardiola al ver a su equipo ser goleado en la primera etapa. Esta fue la reacción del entrenador tras el triplete de Valverde.
Real Madrid se fue con la ventaja 3-0 en el Bernabéu. Los locales sacaron una enorme ventaja en la ida de los octavos de final de la Champions League.
Para la segunda etapa, el Real Madrid tuvo la oportunidad de aumentar la cuenta. En el minuto 55, Vinicius consiguió un penal luego de tener contacto con Donnarumma dentro del área: el juez no dudó de la falta.
Sin embargo, Vinicius erró el lanzamiento luego de que el italiano le adivinara el lanzamiento. El brasileño tuvo el 4-0 antes de cumplirse los 60 minutos.
Posteriormente, Vinicius pidió perdón a la afición en el Santiago Bernabéu luego de errar su penal.
Y así se mostraba Guardiola con el juego de su equipo en España.
El equipo de Guardiola no pudo descontar y se va con una goleada del Santiago Bernabéu.
El Real Madrid se va con una enorme ventaja. El duelo de vuelta es el próximo martes 17 de marzo en el Etihad Stadium.